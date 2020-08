Afectacions a les estacions de Renfe a Barcelona aquest cap de setmana: horaris i detalls

⚠ RECORDEU! ⚠



🚧 Podeu consultar les afectacions per les obres de reconfiguració de les vies de l'estació de Barcelona Sants per aquest proper cap de setmana 22 i 23 d'agost.



🔗 https://t.co/XD9JsgziZO pic.twitter.com/kRWTtrMgdW — Rodalies Catalunya (@rodalies) August 21, 2020

La circulació de trens pels túnels de Plaça Catalunya i Passeig de Gràcia quedarà interrompuda entre aquest cap de setmana i el proper amb motiu de les obres per adaptar les vies d'aparcament d'ample convencional a l'estació de Sants. Segons Adif, les actuacions corresponents a la primera fase finalitzaran aquest mes d'agost.Entre els dies 21 i 24 d'agost els treballs se centraran a la Plaça de Catalunya. Les línies afectades seran l'R1, l'R2 Sud, l'R3, l'R4 i l'R12. A continuació, tots els detalls.En el cas de l'(de l'Hospitalet a Maçanet-Massanes), els trens començaran i acabaran el seu recorregut a l'estació de Plaça Catalunya. Els viatgers de les estacions de l'Hospitalet de Llobregat o Sants podran arribar a Plaça Catalunya utilitzant la línia L1 del metro o bé la línia R4 de Rodalies fins al Clot-Aragó.(de Sant Vicenç de Calders fins a l'Estació de França) arribarà fins a l'estació de Sants. A tots els usuaris que vulguin arribar a l'estació de França, poden utilitzar la línia L4 del metro, mentre que els que es dirigeixin a Passeig de Gràcia poden agafar les línies L3 o L5 de metro o la línia R2 Nord de Rodalies.L'(de l'Hospitalet de Llobregat a Puigcerdà), el seu recorregut es limitarà de Sant Andreu Arenal a Puigcerdà. Els viatgers de les estacions situacions entre l'Hospitalet de Llobregat i Sant Andreu Arenal podran utilitzar la línia L1 del metro o la línia R4 de Rodalies des de l'Hospitalet de Llobregat, Sants, Passeig de Gràcia, el Clot-Aragó o Sant Andreu Comtal fins a Montcada Bifurcació per enllaçar amb l'R3.L'(de Sant Vicenç de Calders a Manresa) i l'(de l'Hospitalet de Llobregat a Manresa), ambdues línies es desviaran pel túnel de Passeig de Gràcia i el Clot-Aragó i no s'aturaran a les estacions de Plaça Catalunya, Arc de Triomf, Sagrera-Meridiana, Sant Andreu Arenal i Torre Barró. Per arribar a aquests punts, Adif assenyala que els usuaris disposen de la línia L1 de metro i, des de Plaça Catalunya i Arc de Triomf, de la línia R1 fins al Clot-Aragó, on poden enllaçar amb l'R4 i l'R12.El següent cap de setmana, les línies afectades per les obres són l'R2 Sud, l'R2 Nord, l'R3, l'R11 i les línies R13, R14, R15, R16 i R17. En el cas de l'R2 Sud i l'R3, les restriccions durant l'últim cap de setmana d'agost seran les mateixes que durant la setmana anterior.Pel que fa a l'(de l'aeroport de Barcelona a Maçanet-Massanes), els trens circularan desviats i tindran parada a Plaça Catalunya i el Clot-Aragó, sense aturar-se a Arc de Triomf i emprenent la seva circulació habitual a l'estació de Sant Andreu Comtal.A l'(de l'Estació de Sants fins a Portbou), els trens regionals modificaran els seus horaris i tindran com a origen i final l'Estació de França. Els usuaris de Sants i Passeig de Gràcia disposaran del servei de metro per arribar al Clot-Aragó i de la connexió de la línia R1 de Rodalies, que va des de Sants fins al Clot-Aragó.Finalment, els trens regionals de les líniestindran l'Estació de Sants com a origen i final de línia, sense parades a Passeig de Gràcia i a l'Estació de França. Per arribar a aquests dos punts, els viatgers hauran d'utilitzar les línies L3, L4 i L5 del metro.

