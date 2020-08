Cues a l'Hospitalet en la primera jornada del cribratge massiu de Covid-19

La primera jornada del cribratge massiu de Covid-19 als barris de la Torrassa i Collblanc de l'Hospitalet de Llobregat, on es van detectar els primers rebrots a l'àrea metropolitana de Barcelona, ha començat aquest divendres amb llargues cues a l'entorn del Centre Municipal Torre Barrina, on es faran els tests PCR fins el pròxim 27 d'agost.Els voluntaris consultats, expliquen que s'han acostat a fer-se les proves per quedar-se "tranquils" i "protegir la gent el seu entorn". Tot i que la crida era preferentment a residents de 18 a 40 anys, gent de més edat, com ara la Núria, que cuida la seva mare de 90 anys, ha aconseguit fer-se-la. "Com enlloc deia que no es fessin les proves als més grans de 40 he vingut i me l'han fet", assenyala.Molts veïns han fet cua des d'una hora abans de l'obertura del centre per fer-se les proves abans d'anar a treballar. L'Edgar, per exemple, ha arribat a un quart de nou per ser dels primers. "La cosa ha anat molt ràpid i encara arribaré a l'hora", ha explicat.A l'entorn del Centre Municipal Torre Barrina, on s'han fet les proves, un equip d'agents cívics han anat informat als voluntaris dels requisits per poder-se fer les proves, és a dir, tenir preferentment entre 18 i 40 anys d'edat, ser asimptomàtics i no haver-se fet prèviament una prova PCR.Un dels requisits que ha creat més confusió és el de l'edat. Molta de la gent que s'ha acostat a fer-se les proves tenia més de 40 anys, i tot i que els agents cívics els han dit que possiblement no se la podrien fer, la majoria han optat per provar-ho i finalment se l'han pogut fer. "Tinc 43 anys i no entenc gaire aquest topall", apuntava el José Manuel, acompanyat de la seva dona, de 32 anys, que també s'ha volgut fer la prova.Els barris de Collblanc i la Torrassa, junt amb el de la Florida, van ser els primers en registrar rebrots a l'àrea metropolitana de Barcelona. Tant és així, que el passat 12 de juliol la Generalitat va restringir la mobilitat als tres barris i va tancar cinemes, teatres i locals d'oci nocturn durant 15 dies.

