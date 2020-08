Albiol, sobre Álvarez de Toledo: «S'ha de tenir clar que no ets portaveu de tu mateixa»

L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha considerat aquest divendres que Cayetana Álvarez de Toledo és una dona intel·ligent, amb principis i amb gran visió política, però "segurament per ser portaveu d'un grup parlamentari com el de l'PP es necessita buscar empatia amb la resta de companys, tenir clar que no ets la portaveu de tu mateixa, sinó d'un grup de persones".Així ho ha manifestat en una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press després que el president de PP, Pablo Casado, cessés Álvarez de Toledo i nomenés com a nova portaveu a la fins aleshores vicesecretària de Política Sectorial del partit, Cuca Gamarra.Després d'assegurar que va ser un dels primers presidents del partit que va donar suport públicament a Casado quan liderava el PP a Catalunya, ha aplaudit que hagi incorporat a dirigents amb experiència municipal, com Gamarra i l'alcalde de Madrid, José Luís Martínez-Almeida, fet que permet donar "una visió més transversal de la realitat social, política i econòmica d'Espanya" i facilitar que hi hagi persones que puguin acostar-se al partit, també decebuts amb el PSOE i Cs.Davant les futures eleccions catalanes, ha exposat que el president de la Generalitat, Quim Torra, necessita "caldejar l'ambient, primer amb el seu soci de govern", per convocar comicis entre l'1 d'octubre i desembre. Malgrat que defensava la possibilitat d'una coalició entre PP, Cs i PSC, creu que l'aproximació del partit taronja als socialistes la dificulta.Sobre la sortida del rei emèrit d'Espanya, veu prudent la seva decisió per marcar distància, però ha admès que, tot i considerar-lo un gran rei, és "preocupant i trist" la investigació que se li ha obert, i creu que haurà de donar explicacions si és citat per la justícia espanyola.En relació a l'acord del govern amb la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (Femp), ha cridat l'executiu espanyol a escoltar els ajuntaments i modifiqui el seu contingut: "Si tots diem que és un disbarat aquesta proposta perquè es puguin quedar l'estalvi de tots els ajuntaments, és que alguna cosa no han fet bé".

