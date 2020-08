Primera mort a l'Estat pel virus del Nil, transmès per mosquits invasors

La Conselleria de Salut i Famílies de la Junta d'Andalusia ha informat aquest dijous a la nit de la mort d'un home de 77 anys que estava ingressat a la UCI a Sevilla pel brot de virus de febre del Nil sorgit a l'àrea de Coria del Río i La Puebla del Río.Aquest mateix dijous, la directora del districte sanitari Aljarafe, Rocío Hernández explicava que el nombre de casos relacionats amb el virus de la febre del Nil, provocada per la picada d'un mosquit, ascendia a 35, dos més que el dia anterior."Dels 35 casos declarats en el brot, sis estan confirmats, és a dir, s'ha detectat el virus en sang, orina o líquid cefalorraquidi, i hi ha 19 probables que són pacients de la zona epidemiològica, precisava, agregant que "hi ha altres 10 pacients (sospitosos) pendents dels resultats de laboratori".Segons les seves paraules, no hi ha hagut un brot amb tants afectats abans a Andalusia, "encara que sí a Romania o Grècia". A més, indicava que l'edat mitjana dels afectats se situa en els 60 anys, i entre ells hi ha més homes (71%) que dones, destacant que "és una infecció que passa en el 80% de manera asimptomàtica i menys de l'1% té simptomatologia greu amb afectació neurològica", per a afegir que dins d'aquest percentatge "hi ha una mortalitat descrita de l'entorn del 10%".Igualment, explicava que la infecció pel virus del Nil Occidental és per la picada del mosquit, que "és la que ens infecta" als humans, i ha afegit que és una infecció que "a més d'ocells, també afecta a cavalls", per la qual cosa hi ha establert "un sistema de vigilància no sols per a persones sinó també per a ocells i cavalls".Així mateix, Hernández assenyalava que el virus està en aquesta zona de Còria i La Puebla per la presència d'aiguamolls i marenys, on cal sumar-hi les altes temperatures i les pluges d'aquesta primavera, que "afavoreixen el creixement del mosquit, amb una població aquest any superior a la d'anys anteriors".

