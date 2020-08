Sànchez, Rull i Turull presenten un recurs perquè se'ls apliqui ja el tercer grau

La defensa de Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull ha presentat un recurs contra la interlocutòria on la jutge de vigilància penitenciària número 5 avala el tercer grau però els manté a la presó a l'espera de la decisió del Tribunal Suprem.L'escrit indica que "no té sentit" mantenir una mesura cautelar si la magistrada considera que no té base legal i que "l'hipotètic recurs d'apel·lació" de la Fiscalia és "un futurible" que no se sap "si passarà o no". Per això reclamen mantenir la suspensió cautelar que els permetria sortir de la presó mentre la Fiscalia no interposi el recurs.La defensa qualifica de "brillants" els arguments de la jutge que apuntava que la Fiscalia actuava amb criteris "propis d'un sistema decimonònic".

