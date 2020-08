Toc d'atenció del cap de la Creu Roja: «No tornem a dir 'tot anirà bé', perquè no és veritat»

ja podem anar-nos preparant per nous escenaris complexes en la pandèmia i noves respostes,, però si us plau no tornem a dir "tot anirà bé..", perque senzillament no es veritat....en tot cas... compromís i esforç es el que podem prometre — EnricMorist (@emorist) August 20, 2020

Mentre els contagis tornen a accelerar-se a Catalunya i es disparen a la resta de l'Estat, les autoritats endureixen dia rere dia els seus missatges d'alerta. Simón advertia aquest dijous de "molts morts" si no es reverteix la tendència de la pandèmia i poc després s'hi va sumar el coordinador de Creu Roja a Catalunya, Enric Morist, amb un clar toc d'atenció.En una piulada, Morist alerta que "ja podem anar-nos preparant per a nous escenaris complexos en la pandèmia". El cap de l'organització demana, però, que "no tornem a dir 'tot anirà bé'" perquè, segons apunta, "senzillament no és veritat". "En tot cas, compromís i esforç és el que podem prometre".

