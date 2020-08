TVBoy retrata Joan Carles I a la Barceloneta: «Viatjant com un rei»

TVBoy retrata Joan Carles I a la Barceloneta. Foto: ACN

L'artista italià TVBoy ha retratat el rei emèrit Joan Carles I en una intervenció efímera, anomenada Viatjant com un rei, en un mur del Parc de la Barceloneta de Barcelona, on el monarca apareix somrient i vestit com un turista. Du barret, bermudes una colorista camisa i uns auriculars al coll, i a la mà hi porta un bitllet per a un vol d'última hora cap als Emirats Àrabs Units.El grafiter, establert a Barcelona, ha pintat una motxilla de viatge al costat de la silueta del rei plena de bitllets sobresortint. Tant la fiscalia suïssa com la del Tribunal Suprem espanyol investiguen el rei emèrit per presumptes negocis irregulars. Concretament, per suposadament haver rebut comissions per la construcció de l'AVE a La Meca, a l'Aràbia Saudita.

