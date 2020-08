Messi trasllada a Koeman que es veu més fora que dins del Barça

El terratrèmol institucional al Barça és també un terratrèmol esportiu. Segons ha avançat aquest dijous RAC1 , Leo Messi ha traslladat al nou entrenador del club, Ronald Koeman , que es veu més fora que dins de l'equip i que té dubtes sobre el seu futur. Messi va renovar automàticament per una temporada fa unes setmanes, però no té clar si jugarà de blaugrana la propera temporada perquè dubta del projecte esportiu.El jugador argentí té una clàusula de 700 milions d'euros, una xifra que no és a l'abast de pràcticament cap club del món. En els últims sis anys, el capità només ha pogut aixecar una Lliga de Campions -el Barça no la guanya des del 2015- i ha encadenat tres desfetes consecutives -Roma, Liverpool i Bayern de Munic- que han deixat molt tocada la confiança en el projecte. La seva relació amb la junta directiva de Josep Maria Bartomeu, aferrat al càrrec, tampoc és bona, i ara mateix pot passar de tot.En cas de marxar, es trencaria una trajectòria que fa pràcticament vint anys que dura. Messi va arribar amb 13 anys a Barcelona, abans del 20 ja es va consolidar al primer equip i sota la batuta de Pep Guardiola va acabar d'esclatar. El seu palmarès és de llegenda: quatre Lligues de Campions, deu lligues, vuit Supercopes d'Espanya, sis Copes del Rei, tres Supercopes d'Europa i tres Mundials de Clubs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor