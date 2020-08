Puigdemont apareix per sorpresa a la Maternitat d'Elna

Carles Puigdemont, expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts per Catalunya (JxCat), ha aparegut per sorpresa aquest dijous a la Maternitat d'Elna, a la Catalunya Nord, i ha participat en un homenatge als presos i exiliats al costat de l'alcalde del municipi, Nicolas Garcia. Aquest municipi és un dels llocs on es van amagar les 10.000 urnes que van arribar de la Xina pel referèndum de l'1-O i també un dels punts on es van imprimir algunes de les butlletes que es van utilitzar.Puigdemont hi ha acudit acompanyat dels també eurodiputats Toni Comín i Clara Ponsatí. En un discurs davant la Maternitat, a la qual ha situat com a símbol de la lluita contra el feixisme, ha celebrat poder ser a la Catalunya Nord, on va arribar ahir.L'expresident participa demà a l'edició número 52 de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) a Prada (Conflent), en la qual hi farà una conferència sobre la situació del procés. Aquest dijous hi ha estat Comín, que ha definit com a "guerra freda" la relació entre JxCat i ERC

