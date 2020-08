Castellà situa les properes eleccions com «l'última oportunitat» per culminar el procés

Antoni Castellà, portaveu nacional de Demòcrates i diputat al Parlament, ha assegruat aquest dijous durant un debat amb Toni Comín a la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) a Prada (Conflent) que les properes eleccions al Parlament són "l'última oportunitat a curt termini" per culminar el procés independentista i ha reclamat utilitzar-les "en clau plebiscitària". "Si són unes eleccions autonòmiques normals, perdrem una generació", ha advertit. Per això, ha proposat aprofitar-les per "aixecar la suspensió" de la declaració d'independència del 2017 ja que el sobiranisme pot superar la meitat dels vots, ha dit. "Imaginem arribar al 51% i no fer res?", ha preguntat.Ambdós dirigents han defensat la unilateralitat com a millor via per aconseguir la independència de Catalunya. Castellà ha considerat la confrontació com a "palanca" que pugui motivar una sortida dialogada amb l'Estat espanyol, però ha rebutjat la taula de negociació posada en marxa entre la Generalitat i el govern estatal perquè trasllada un "missatge contradictori". Comín ha coincidit que la confrontació pacífica "és l'únic que pot acabar condicionant" la resolució del conflicte polític català.L'exconseller ha reconegut obertament les desavinences entre la seva actual formació i ERC i les ha comparat amb la relació dels Estats Units amb la desapareguda URSS . "Hem començat la guerra freda", ha dit. "Almenys els russos i els americans es van preocupar primer de guanyar la guerra contra els alemanys", ha lamentat. Comín ha proposat que ja que "no hi haurà unitat electoral", que els partits sobiranistes siguin "meridianament clars" a l'hora d'explicar com pensen assolir la independència de Catalunya.

