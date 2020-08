L'ingrés mínim vital només ha arribat a 6.000 dels 750.000 nous sol·licitants

La Seguretat Social ha reconegut el dret a rebre l'ingrés mínim vital a més de 80.000 llars de les quals només unes 5.800 són noves beneficiàries, ja que a 74.119 famílies ja se'ls va reconèixer d'ofici -i se'ls va abonar la prestació a finals de juny-. Segons un comunicat d'aquest dijous del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, l'Estat ha gestionat 143.000 expedients i, des del 15 de juny, ha rebut 750.000 sol·licituds.El ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha admès lentitud en els reconeixements del dret a percebre l'ingrés mínim vital i la necessitat "d'agilitzar" el procés. Tanmateix, Escrivá ha defensat que "no hi ha una altra forma diferent de fer-ho" i ha justificat que és un procés "complicat", que requereix verificar "molts detalls" amb una gestió documental "complexa".El ministre ha dit que cal ser "rigorós" i ha argumentat que s'estan detectant problemes de manca de documentació en les sol·licituds o duplicitats. Escrivá ha dit que l'avaluació d'aquest procés s'haurà de fer a finals de setembre quan les xifres de reconeixements "seran completament diferents".Escrivá també ha reconegut, en roda de premsa aquest dijous des de València, que la Seguretat Social té un dèficit de personal que dificulta els reconeixements i ha dit que cal reforçar la plantilla perquè ara "més que mai" cal una "estructura potent, àgil i capaç".El ministre ha dit que s'està fent un esforç per "agilitzar" el procés i s'està "afinant" els mecanismes. "Veurem un salt qualitatiu molt important de reconeixement" al setembre, ha afirmat, i ha dit que el ritme de gestió ja és "creixent".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor