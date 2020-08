Fernando Simón demana ajuda als «influencers» per aturar la pandèmia

Si no es controla l'epidèmia es poden tornar a produir "molts morts" . Aquest és l'avís que ha llançat Fernando Simón, màxim responsable tècnic de la pandèmia del govern espanyol, en roda de premsa aquest dijous a la tarda. En un canvi de discurs basat en augmentar la contundència davant del risc que suposa la proliferació de brots, Simón ha volgut ser taxatiu: "Les coses no van bé". I, si es continua en aquesta línia, es produiran "moltes hospitalitzacions" i es poden tornar a registrar "moltes morts".És per això que ha volgut fer una crida als influencers -persones amb gran nombre de seguidors a les xarxes socials- per tal que ajudin el govern espanyol a fer calar el missatge de reduir els contagis. "No tinc xarxes socials, però sé què són els influencers. Demano la seva col·laboració per tal que ajudin a conscienciar sobre la importància de respectar les mesures de seguretat", ha remarcat Simón.Les dades no són gens bones. El Ministeri de Sanitat ha registrat 7.039 nous positius per Covid-19 a Espanya en relació al total de casos confirmats aquest dimecres. Segons l'últim informe, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 377.906 casos confirmats per proves diagnòstiques. D'aquests, 3.349 es van diagnosticar aquest dimecres. Espanya és, de fet, l'estat europeu amb més contagis i els rebrots més descontrolats Simón ha volgut assenyalar que la pandèmia no està "fora de control" a tota Espanya, però sí que ha admès que hi ha zones més complicades que d'altres. Ha volgut enviar un missatge directe als joves, als quals ha advertit que, malgrat que no es vegin directament afectats per les complicacions derivades d'una infecció en la immensa majoria, han d'anar amb compte per no exercir de transmissors del coronavirus. "Que ningú es confongui: cada vegada hi ha més transmissió", ha remarcat el responsable tècnic estatal, que també ha admès que hi ha zones sense prou rastrejadors.La regió amb més diagnòstics el dia previ és, una vegada més, Madrid amb 1.020, gairebé un terç del total. La segueixen el País Basc (547), l'Aragó (352), Andalusia (302) i Catalunya (180). Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 28.813 el total de morts per coronavirus a tot l'Estat, 16 més que aquest dimecres. Segons l'últim informe, hi ha hagut 122 defuncions en els últims set dies, de les quals 46 a l'Aragó i 37 a Madrid. A Catalunya se'n van produir deu, segons les mateixes dades. En l'última setmana hi ha hagut 1.407 hospitalitzacions i 90 ingressos a l'UCI.

