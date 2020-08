Madrid duplica Catalunya i ja és la segona regió amb més contagis de la UE

Els focus de preocupació dels brots s'han desplaçat i diversificat des que, a principis de juliol, els contagis van començar a disparar-se a diverses comarques d'Aragó i Catalunya. Fins al punt que ara aquesta última ja es troba per sota de la mitjana estatal de positius recents i, en canvi, Madrid ha disparat la seva incidència, fins a situar-se com la segona regió europea en contagis, només per darrere d'Aragó, que millora progressivament la situació.L' Institut de Salut Carles III ofereix dades setmanals dels positius PCR a cada província i comunitat, tractant-se de la millor i més homogènia via per comparar l'evolució de contagis en diferents territoris. L'última actualització ha tingut lloc aquest dijous, amb dades de la setmana passada -depurades, per tant, en relació als retards de notificació-, i tal com es pot observar en el mapa inicial, les principals incidències (positius per cada 100.000 habitants durant aquests set dies) es donen a Àlaba (224,4), Saragossa (210,7), Biscaia (170) i, en quart lloc, Madrid (169,3).En canvi, Lleida, que va ser front de profunda preocupació fa escasses setmanes, ja és la dotzena província amb major ràtio (88,5), mentre que Barcelona és la quinzena (70,9), Tarragona és la vint-i-quatrena (50,6), just a la meitat de la taula, i per la franja baixa, en el lloc 31, Girona (33,6). A més de la capital espanyola, la situació ha empitjorat recentment sobretot al País Basc, Navarra, La Rioja i les províncies de Castella i Lleó limítrofes amb aquesta zona.En un article de fa dues setmanes ja alertava que, malgrat que els ulls estaven molt sobre Catalunya, la situació a Madrid estava empitjorant i les tornes podien capgirar-se. I en aquest breu període, ha ocorregut exactament això, fins al punt que Madrid va detectar la setmana passada el doble de positius que Catalunya (11.280 i 5.065, respectivament), diferència major encara si es té en compte que la capital estatal té menys població i, per tant, la seva ràtio (169,3 contagis per 100.000 habitants) és molt superior a la catalana (66).En el gràfic inferior es pot observar l'evolució d'aquestes i altres comunitats que han tingut alguna incidència elevada últimament. La millora de la situació d'Aragó és clara, l'última quinzena, oposada a l'evolució de Madrid, fet que fa preveure que aquesta pot agafar aviat el lideratge. També han empitjorat clarament el País Basc i la Rioja i, més moderadament, Navarra i les Balears. Catalunya millora progressivament la seva ràtio de contagis i la setmana passada es va situar, per primer cop -com a mínim, des de l'aixecament de l'estat d'alarma- per sota de la mitjana estatal.Un altre motiu de preocupació, aquest cop més general, hauria de ser que el seguiment de la pandèmia a partir dels tests empitjora, ja que 12 de les 17 comunitats superen el 5% de resultats positius en les proves PCR que l'OMS recomana com a llindar per tenir controlats els brots. Fa dues setmanes, només ocorria a tres territoris -Aragó, Catalunya i Madrid- i ara, en canvi, només cinc tenen una taxa de positius igual o inferior al 5%.El percentatge a Catalunya, en aquesta quinzena, ha crescut del 7,8% al 9,2%, cosa que significa que, encara que hi hagi menys contagis detectats, ara n'hi ha més que probablement no es detecten i, per tant, la pandèmia està una mica més descontrolada. En aquest període, a més, Catalunya ha passat de fer 74.290 proves PCR setmanals a només 59.198, un 20,3% menys. Molt pitjor, però, és la situació a Madrid, on la taxa de positius és del 17,6%, molt superior a la recomanada, cosa que exigeix un esforç majúscul en controls.Si la comparativa de la situació de cada territori es fa a nivell europeu, la situació és molt similar. Les dades del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties, actualitzades aquest dijous amb informació de tots els estats de la Unió Europea, l'Espai Econòmic Europeu i el Regne Unit, assenyalen que Espanya és l'estat amb més contagis i amb els rebrots més descontrolats , però també que Madrid és la segona regió europea amb més positius, només per darrere d'Aragó.Aquest organisme analitza la incidència en dues setmanes, de l'1 al 15 d'agost, període en què, entre les cinc regions amb majors ràtios de contagis recents del continent, n'hi ha dues més de l'Estat: País Basc (3a) i Navarra (5a). També es troben en posició destacada les Illes Balears (8a), Catalunya (10a), La Rioja (11a) o Castella i Lleó (19a). I encara, entre les 50 primeres, també hi ha Cantàbria (29a), País Valencià (46a), Múrcia (47a) i Melilla (50a).Com ha evolucionat cada territori de l'Estat, les últimes setmanes, en comparació amb altres regions europees? L'escalada de posicions de Madrid ha estat fulgurant, ja que fa tres setmanes no es trobava ni entre les 50 regions amb més contagis i, en aquest breu període, s'ha situat en el segon lloc. Aragó fa tres setmanes que encapçala aquest rànquing, mentre que Catalunya ha passat de la quarta posició a la desena en la darrera setmana.Tal com es pot observar en el gràfic inferior, el País Basc i Navarra sembla que s'hagin estabilitzat també en posicions capdavanteres, mentre que l'entrada d'altres autonomies ha estat més recent, situant-se en ràtios en contagis relativament baixes fins aquesta setmana o l'anterior. Les Balears, de fet, van aparèixer la setmana passada en la posició 23 i ara ja es troben en la 8, mentre que La Rioja es trobava per sota del lloc 50 i aquesta setmana ha fet el salt directament a l'11, just per darrere de Catalunya.

