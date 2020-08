Sanitat registra 7.039 positius i 16 morts més per coronavirus a Espanya

El Ministeri de Sanitat ha registrat 7.039 nous positius per Covid-19 a Espanya en relació al total de casos confirmats aquest dimecres. Segons l'últim informe, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 377.906 casos confirmats per proves diagnòstiques. D'aquests, 3.349 es van diagnosticar aquest dimecres.La regió amb més diagnòstics el dia previ és, de nou, Madrid amb 1.020, gairebé un terç del total. La segueixen el País Basc (547), l'Aragó (352), Andalusia (302) i Catalunya (180). Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 28.813 el total de morts per coronavirus a tot l'Estat, 16 més que aquest dimecres.Segons l'últim informe, hi ha hagut 122 defuncions en els últims set dies, de les quals 46 a l'Aragó i 37 a Madrid. A Catalunya se'n van produir deu. En l'última setmana hi ha hagut 1.407 hospitalitzacions i 90 ingressos a l'UCI.

