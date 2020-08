Nou avís de Salut per frenar els brots: «És imprescincible reduir la interacció social»

Nova alerta del Govern per frenar els brots dels últims dies. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha assegurat aquest dijous que és "imprescindible" reduir la interacció social per contenir l'evolució de la pandèmia."Sempre parlo de la mateixa vacuna: la mascareta, la distància física, el rentat de mans. I n'hem d'afegir una altra: reduir la interacció social. Els brots que estem tenint, fonamentalment, són de retrobament: brots interfamiliars o bé brots socials", ha apuntat Argimon. Ahir mateix el president de la Generalitat, Quim Torra, va apuntar que el Govern podria adoptar mesures més dràstiques si no es contenien les infeccions "És molt important que la ciutadania no ho confiï tot als professionals de l'atenció primària i dels hospitals. Estan tensionats i cansats. Entenc que la ciutadania també ho està, tots ho estem, però hem de fer un esforç tots plegats i doblegar aquesta corba", ha volgut remarxar el responsable de Salut Pública de l'executiu.Els avisos arriben perquè els contagis continuen enfilant-se a Catalunya . Després de diversos dies per sota del llindar del miler, el Departament de Salut ha notificat aquest dijous 1.274 casos nous de coronavirus. En total, són ja 117.042 positius confirmats des de l'inici de la pandèmia. Aquest augment de casos respecte el dia anterior coincideix amb un salt en el risc de rebrot a Catalunya: la conselleria el situa gairebé 10 punts per sobre (157,88) que fa 24 hores.El balanç d'avui també recull nou víctimes mortals més per la Covid-19. L'epidèmia s'ha cobrat fins ara 12.921 vides a Catalunya. Pel que fa als hospitals, Salut manté intacta la xifra d'ingressats (671), però sí registra un descens de pacients a les UCI: 7 menys que ahir, 125 en total.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor