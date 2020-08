Un home mor en un Carrefour del Brasil i el tapen amb paraigües per no tancar el supermercat

🇧🇷 FLASH - L’enseigne #Carrefour présente ses excuses après avoir laissé un #magasin ouvert au #Brésil, malgré la présence d’un #cadavre à l’intérieur. Le corps a été caché avec des #parapluies. Les #secours avaient demandé de ne pas toucher au défunt. (G1) pic.twitter.com/8V7yWg2uQi — Conflits (@Conflits_FR) August 20, 2020

Un treballador de Carrefour Brasil va morir en plena jornada laboral en un supermercat a Recife. Els fets es van produir el 14 d'agost, però la reacció de l'establiment ha despertat tot tipus de crítiques a les xarxes socials dies després.Amb el cos de l'home estès a terra sense vida, aquest Carrefour va decidir tapar el cadàver amb paraigües i envoltant-lo de capses de cartró per amagar-lo i no haver de tancar el supermercat.Després de l'allau de crítiques que ha rebut, Carrefour Brasil es va disculpar en un comunicat en el qual admetia haver-se equivocat "en no tancar la botiga immediatament després per esperar els serveis funeraris".Segons la filial local de l'empresa francesa, la víctima era un representant de vendes que va rebre primers auxilis però va morir mentre esperaven l'ambulància. En aquell moment, assegura el comunicat, "es van seguir les pautes per no treure el cos del lloc".Aquests desagradables fets han provocat que l'empresa canviï les normes internes per incloure el tancament obligatori dels establiments en casos similars de cara al futur. A més, demanen "perdó a la família" i diuen estar "llestos per donar-los suport de qualsevol forma que calgui".

