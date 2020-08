L'evolució creixent de la pandèmia assetja els plans per arrencar el curs escolar

Van ser les primeres que es van tancar i seran les últimes en saber amb precisió com tornaran a obrir. Les escoles contenen la respiració davant d'un inici de curs amenaçat per l'increment dels contagis de coronavirus i unes pautes que van mutant setmana rere setmana. Des de la conselleria d'Educació es dona per garantit que els curs arrencarà el 14 de setembre, però admeten que el context canvia de forma diària, motiu pel qual les directrius que s'esbossen ho fan en terreny movedís constant.Una setmana després d'haver presentat el protocol per tornar a les aules , ja es treballa en modificacions i adaptacions requerides per la situació epidemiològica. En aquests moments, està en debat que els majors de 10 anys hagin de portar sempre la mascareta en alguns territoris encara que estiguin amb el seu grup estable de convivència, l'anomenada "bombolla" que experts sanitaris posen en dubte que es pugui garantir per les interaccions que es produeixen fora dels centres. "Tal com evoluciona la pandèmia, començarem el curs amb mascareta", ha assegurat el conseller d'Educació, Josep Bargalló, en una entrevista a Catalunya Ràdio El professorat està a expenses de les instruccions definitives, que el Departament preveu anunciar la setmana que ve, quan faltaran poc més de dues setmanes per a l'inici de curs. A mesura que s'acosta la data, però, l'evolució in crescendo dels contagis assetja cada vegada més els plans de reobertura. Només aquest dijous, s'han notificat 1.274 infeccions i nou morts més i el president de la Generalitat, Quim Torra, ja va advertir aquest dimecres que s'aplicaran mesures més dràstiques si la tendència no es frena. "És imprescindible reduir la interacció social", ha advertit el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon. El pla de contingència a les escoles serà una prova de foc per al Govern, que arrossega una gestió erràtica des de que va decaure l'estat d'alarma. Les reunions entre el departament d'Educació i el de Salut són freqüents -cada dos dies- per resoldre discrepàncies. Les principals: sobre l'ús de la mascareta i les ràtios per aula, dos dels grans interrogants que resten per resoldre i per les quals la comunitat educativa manté un pols. Mentre que hi ha pedagogs que consideren que la mascareta és un escull en termes educatius, el col·lectiu sanitari reclama que sigui obligatòria perquè els menors són vectors de transmissió com els adults.L'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (Aificc) ha reclamat que tant professors com alumnes portin la mascareta "sempre" . El pla anunciat per Educació preveia l'exempció de portar-la quan els alumnes de primària estiguessin amb el seu grup estable. Però les expertes en infermeria alerten que aquest concepte de grup estanc és molt relatiu si es té en compte que les criatures interactuen a casa amb germans i familiars i amb altres menors a les activitats extraescolars. Sobre aquesta qüestió, Bargalló ha advertit que aquestes activitats fora de l'escola s'hauran de fer garantint la distància i sempre amb mascareta.En tot cas, el conseller dona per fet que el curs s'iniciarà amb mascareta obligatòria en els territoris amb una major incidència de la pandèmia. En la reunió que han mantingut aquest dijous els departaments de Salut i Educació s'ha abordat el "debat tècnic" sobre si aquesta obligatorietat a l'aula s'ha de fixar a partir dels 10 anys, dels 12 o als institut. "De reunions en tenim moltes", asseguren des de les dues conselleries, que en els darrers dies han encaixat crítiques per la falta de coordinació.Un altre dels debats candents és el de les ràtios. Bargalló ha insistit que en cap cas seran superiors a 25 alumnes per aula a primària i 30 a secundària i ha recordat que l'any passat el 62% dels grups d'infantil i primària ja tenien un màxim de 20 alumnes. Però el professorat continua demanant grups més reduïts i també Argimon va apuntar a la idoneïtat de treballar amb classes menys concorregudes. Però la realitat s'ha d'adaptar als recursos existents i, malgrat l'increment de contractacions de personal -8.258 nous docents i no docents- i la improvisació de nous espais, caldria encara més professorat i infraestructures per atomitzar més les aules.També està pendent de definir qüestions logístiques del dia a dia escolar, com ara on es prendrà la temperatura als alumnes. Les escoles disposaran dels aparells i de tots els equipaments de prevenció, neteja i desinfecció, però s'ha de determinar-ne el seu ús, que estarà condicionat per les característiques de cada escola. Un exemple: en alguns centres es considera contraproduent prendre la temperatura a l'entrada perquè es poden generar aglomeracions al carrer, fet que es vol evitar. "Dependrà de cada escola", ha dit Bargalló. Com també dependrà de cada centre l'organització de les sortides al pati i l'ús dels menjadors en funció dels espais disponibles i la densitat de l'escola. El protocol que es dona per inamovible és el d'actuació davant d'un cas sospitós, que serà derivat de forma automàtica a l'atenció primària.El gran temor de conselleria, docents i famílies és que el curs arrenqui i que un increment de contagis faci ingestionable la situació a les escoles. Davant l'escenari d'un eventual confinament, Educació va preveure una dotació de 300.000 portàtils per a alumnes d'ESO, FP i Batxillerat per garantir que els alumnes poden continuar amb la seva formació a distància. El conseller ha reconegut, però, que no estaran encara disponibles el 14 de setembre per les dificultats d'aconseguir aquesta quantitat en un moment en què la compra d'aquests aparells és generalitzada.La Moncloa, amoïnada perquè Espanya sigui l'estat amb més contagis d'Europa , afronta amb preocupació l'arrencada general del curs, motiu pel qual el ministeri d'Educació es reunirà el dijous que ve amb els responsables de les autonomies per intentar harmonitzar els protocols. La situació és especialment conflictiva a Madrid, on el professorat ha convocat una vaga i el xoc amb el govern d'Isabel Ayuso s'ha enverinat fins a tal punt, que a hores d'ara l'inici de curs a la capital espanyola està en l'aire.Fernando Simón, responsable tècnic de la gestió de la pandèmia per part del govern espanyol, ha aprofitat la roda de premsa d'aquest dijous per apujar el to de les advertències - fins i tot ha alertat que es poden produir "molts morts" si no s'inverteix la tendència - i per reclamar un "esforç" a l'hora d'obrir les escoles. També ha ressaltat la necessitat de mantenir al màxim l'ensenyament presencial perquè, ha insistit, no tothom té els mateixos recursos per un correcte seguiment de les classes a distància.La Generalitat afrontarà la reunió de dijous vinent amb una altra de les reivindicacions fins ara no resoltes: que els pares que s'hagin de fer càrrec de les criatures en cas d'haver-se de quedar a casa puguin rebre un ajut o la baixa laboral. L'esbós d'un nou confinament sense aquest flanc cobert aterreix en aquests moments centenars de milers de famílies.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor