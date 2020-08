Detingut un home per fer tocaments a una noia durant un tractament d'osteopatia a Vic

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dilluns, un home, de 56 anys i veí de Vic, com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat sexual. Tal com explica el cos, la detenció és resultat d'una investigació oberta a principis de setmana després de rebre una denúncia per uns abusos sexuals comesos durant un tractament d'osteopatia que seguia la víctima.Els fets es remunten al mes de març quan en una de les sessions el professional va aprofitar per fer tocaments a la noia.El mateix dia que es va presentar la denúncia es va detenir el presumpte autor dels abusos. La investigació continua oberta per esbrinar si el veí de Vic disposa de la titulació necessària per exercir en aquesta especialitat.El detingut va passar l'endemà a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Vic. Es va decretar llibertat amb càrrecs.

