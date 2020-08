Casado reivindica el PP com a «casa comuna del centredreta» després de cessar Álvarez de Toledo

El president del PP, Pablo Casado, ha defensat els canvis en l'equip directiu del PP i ha dit que el partit ha de ser "casa comuna del centredreta", "força tranquil·la però imparable" i tenir "porta ampla perquè tothom pugui entrar". En la intervenció a la junta directiva nacional d'aquest dijous, que ha oficialitzat els relleus que la formació va anunciar dilluns , el líder del PP ha dit que Cuca Gamarra, Ana Pastor i José Luis Martínez-Almeida són referència de "proximitat, humilitat, eficàcia, credibilitat, coherència i solvència". Casado ha agraït la feina de Cayetana Álvarez de Toledo, destituïda com a portaveu del PP al Congrés . "Aquesta serà sempre casa teva. Pots comptar amb mi per a allò que vulguis", li ha dit."El que és difícil no és invocar la llibertat d'un mateix i posar-la per davant. El que és difícil és defensar la llibertat de tots i posar-la per sobre de tot. Això és el que sempre hem fet i aquesta és la meva responsabilitat com a president del PP", ha argumentat.Álvarez de Toledo va dir dilluns en una atenció als mitjans que Casado li havia traslladat que la seva concepció de llibertat era "incompatible" amb la seva autoritat com a líder del PP. L'exportaveu dels populars va afirmar que "llibertat no és indisciplina i el pensament propi mai és atac a l'autoritat".Segons Casado, cal "evitar les trampes" que generen els rivals del PP i busquen situar-los en "l'absurda divisió" entre ser "la dreta submisa", que "es posa de perfil", o la dreta "que crispa". El líder del PP ha dit que ambdues posicions són una "trampa"."Actuar amb agressivitat marcant el perfil fins a convertir-lo en arestes" és un "error" que "tampoc és propi del PP", ha dit. "Ni de perfil ni amb arestes, cap de les dues trampes", ha afirmat. També ha dit que els populars no tenen "vocació de minoria indomable sinó de majoria imbatible"."Les majories es construeixen sumant i se suma al voltant d'un projecte clar i centrat, amb fonaments sòlids i amb espai per a molts", ha insistit, i ha afirmat que el PP és "un partit de places amples i no de trinxeres estretes".Casado ha criticat el govern de Pedro Sánchez i ha dit que el PP no pot formar part de la seva "governabilitat" perquè els populars són "la seva alternativa i no un mer recanvi de Podem". El líder del PP ha assegurat que aspira a "derrotar-lo a les urnes" i ha afirmat que existeixen enquestes que ja pronostiquen aquest sorpasso de PP a PSOE.El president dels populars ha criticat "la indolència" de l'executiu amb la tornada a l'escola i la incertesa que està generant la manca de plans en les famílies. Casado ha dit que no poden haver-hi retorns a l'escola diferents a cada autonomies i ha instat Sánchez a prendre decisions. "No ens podem permetre que tota una generació de nens pugui tenir un retard educatiu per la nul·la planificació de l'executiu", ha afirmat.

