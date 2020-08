VÍDEO Loquillo atura un concert per esbroncar un vigilant de seguretat: «Aquí mano jo»

Loquillo, humillando a un trabajador, mientras canta Brassens.

Todo en orden pic.twitter.com/J8n4gUeqCo — NO-DO Digital (@abcespanya) August 20, 2020

Loquillo torna a ser protagonista a les xarxes socials per una polèmica pel seu comportament. En aquesta ocasió, el cantant barceloní va interrompre sobtadament la cançó que estava interpretant en un concert a Torrelavega per increpar un membre de seguretat.El cantant va arrencar una cançó quan, de cop, un vigilant va passar per davant de l'escenari. Loquillo va fer aturar el grup en sec per escridassar el treballador: "Que sigui l'última puta vegada que passes per davant del meu puto escenari", va recriminar-li.El públic va respondre al comportament del cantant amb riures i aplaudiments, fet que va semblar impulsar-lo encara més per continuar amb l'esbroncada: "Ves a vacil·lar al teu poble, aquí mano jo", va dir abans de reprendre el concert.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor