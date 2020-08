La junta de tractament de Brians 2 proposa el segon grau per a Millet i Montull

La junta de tractament de la presó de Brians 2 ha acordat proposar la classificació inicial en segon grau de Fèlix Millet i Jordi Montull, i al tercer grau restringit -no permet sortir cada dia- a Daniel Osàcar, condemnats pel cas Palau.Segons ha informat la secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima de la Generalitat, en el cas de Millet, condemnat a 8 anys , i Montull, a sis anys , es proposa el segon grau. A Osàcar, condemnat a tres anys i mig, se'l classifica en tercer grau penitenciari restringit: les sortides a l'exterior no són diàries.La Generalitat assenyala que, en tractar-se de la primera valoració de el cas des de l'ingrés en el sistema penitenciari, la llei preveu un termini màxim de dos mesos d'observació perquè els equips estudiïn el cas i la junta acordi una proposta en funció dels informes.Ara, el servei de classificació de la secretaria de Mesures Penals té un termini de dos mesos per a resoldre a partir de les propostes de la junta de tractament, amb el propòsit de garantir la coherència dels criteris tècnics dels centres penitenciaris.Millet i Osàcar van ingressar a la presó el 25 de juny, Montull ho va fer tres dies abans, i tots ells ho van fer de forma voluntària per complir condemna pel seu paper en el desfalc de Palau de la Música.

