Torrent emplaça Puigdemont a triar entre «desgastar» o «construir» dins de l'independentisme

El darrer episodi de xoc al Parlament entre Junts per Catalunya i ERC per la no publicació íntegra de les resolucions antimonàrquiques segueix causant estralls en la relació entre els dos socis de Govern. Si bé l'expresident Carles Puigdemont va llançar aquest dimecres un missatge en el qual va recordar als republicans que "renunciar a la sobirania del Parlament no portarà menys repressió" , ara ha estat el president del Parlament, Roger Torrent, qui li ha llançat un dard. "Un independentista pot fer dues coses: desgastar el company de viatge o ajudar a construir".Torrent ha defensat que l'aposta dels republicans és la de "construir" i treballar per l'anomenada "unitat estratègica" de l'independentisme. "El trajecte l'hem de fer junts", ha insistit. Amb tot, ha tornat a tancar files -com va fer la majoria de la mesa del Parlament- amb el secretari general de la cambra, Xavier Muro, de qui JxCat i el mateix president Quim Torra en demanaven la destitució. "El que no farem és pressionar ni obligar els treballadors públics a assumir conseqüències de decisions polítiques", ha defensat, el mateix argument que va exposar durant la reunió de la mesa de dimarts. Després de la decisió de mantenir Muro, des de JxCat es va acusar Torrent i ERC d'alinear-se amb el bloc de la "censura" de la mà del PSC i de Ciutadans.Davant del deteriorament de les relacions entre els dos principals partits independentistes, el debat de quan seran les eleccions continua candent. El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha insistit que els comicis s'han de convocar "des de Catalunya i no des del Suprem", amb la qual cosa espera que Torra signi el decret de convocatòria abans que sigui inhabilitat. El seu argument és que Catalunya no es pot permetre "el risc" de quedar-se sense president en un context en què haurà de gestionar la crisi sanitària, econòmica i social provocada per la pandèmia del coronavirus. "Que no sigui Marchena qui provoqui una data de les eleccions", ha demanat.En tot cas, Aragonès ha evitat mullar-se sobre quan considera que seria més idoni celebrar les eleccions. S'ha limitat a dir que respectaran la data que esculli Torra -l'únic que té la prerrogativa de convocar-les- perquè interpreten que la decidirà en funció del que sigui "millor" per al país.

