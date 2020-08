Què he de fer si em pica un peix aranya?

La mort d'un jove de 16 anys mentre feia snorkel a Platja d'Aro ha convertit el peix aranya en tema d'actualitat. Els primers resultats de la hipòtesi apunten que el noi va morir per un xoc anafilàctic provocat per la picada. El que es coneix com a Trachinus draco és un inquilí habitual del Mediterrani. El més habitual és que piqui al peu dels banyistes, perquè gairebé sempre està enterrat a la sorra, el que fa que sigui molt difícil de veure. El verí que injecta genera un dolor molt intens, sensació de cremor que pot provocar vòmits, febre, pèrdua de coneixement, insuficiència respiratòria i, en casos extrems, la mort Què hem de fer, doncs, si ens pica un peix aranya? El seu verí, que l'injecta amb l'aleta dorsal -el primer que toca la planta del peu quan se'l trepitja-, és termolàbil. Què vol dir això? Que es desnaturalitza amb la calor. L'alta temperatura provoca, segons explica l'expert Patricio Bultó, que la intensitat del dolor vagi rebaixant progressivament.Si notem que ens ha picat, igual que si ens pica una medusa o sentim alguna molèstia a l'aigua, el primer que hem de fer sempre és acudir a la caseta de la Creu Roja -si n'hi ha-. Ells sabran sempre què és el millor a fer. Si no n'hi ha, el més aconsellable és intentar dipositar aigua en algun recipient, escalfar-la el màxim possible, i submergir-hi el peu o la part del cos on ens hagi picat.Si els símptomes no rebaixen o, fins i tot, van a més. El millor, com sempre, és trucar a emergències.

