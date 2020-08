ERC llança una ofensiva perquè els ajuntaments no lliurin el superàvit a l'Estat

"Els ajuntaments de Catalunya, ens plantem". Amb aquesta proclama, el vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, ha donat el tret de sortida a una ofensiva perquè els ajuntaments es neguin a cedir el seu superàvit als ajuntaments. Des del municipi de Moià, ha emplaçat el govern espanyol a derogar el reial decret que obliga a transferir els seus romanents a l'Estat si en volen fer ús i, en cas que la petició no sigui atesa, ha demanat als diputats socialistes i dels comuns trenquin la disciplina de vot i el tombin al Congrés.En un acte conjunt en el qual hi han participat alcaldes republicans, Aragonès ha argumentat que el superàvit dels ajuntaments és fruit de la "bona gestió" dels consistoris, però també culpa de les limitacions per incrementar la despesa que suposen la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local (RSAL) i la llei d'estabilitat pressupostària, totes dues encara vigents. "Els estalvis són dels veïns, són patrimoni del municipi i han de servir per invertir en la ciutadania", ha assegurat el vicepresident.En aquest mateix acte, el president del Parlament, Roger Torrent, que ha recordat que va ser alcalde de Sarrià de Ter durant 11 anys, ha subratllat que els romanents d'un consistori són fruit del "bon govern, la bona gestió i de l'esforç fiscal dels veïns". Considera, per tant, que aquests diners, més encara en situació de crisi provocada per la pandèmia, han de poder invertir-se en les necessitats de la ciutadania. "Quedar-se els romanents dels veïns és una decisió injusta, irresponsable i regressiva", ha etzibat adreçant-se a l'Estat.Aragonès ha emplaçat els ajuntaments que no estiguin governats per ERC a negar-se a lliurar el superàvit i ha recordat que alguns com el de Barcelona, on els comuns governen en coalició amb els socialistes, ja han seguit aquesta consigna. En coherència, ha fet una crida a les dues formacions a tombar el reial decret al Congrés quan el govern el sotmeti a votació de la cambra. "Si són municipalistes, que trenquin la disciplina de vot", ha reclamat.Aquest mateix dijous, les tres diputacions governades pels republicans -Tarragona, Lleida i Girona- publiquen un article conjunt aen el qual també reclamen una rectificació al govern espanyol. Les tres institucions disposen conjuntament de més de 200 milions d'euros de superàvit.L'alcalde de Moià, Dionís Guiteras, ha reivindicat la bona gestió feta al capdavant del consistori, on l'any 2011 l'endeutament era del 395% i enguany ho és del 65%. Els romanents d'aquest municipi són de tres milions d'euros. "L'Estat ens els demana perquè diu que els gestionarà millor. Això és un xantatge perquè no tenim cap garantia que ens els tornin", ha advertit. L'alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, Mireia Ingla, per la seva banda, ha insistit en la necessitat de derogar tant l'RSAL com la llei d'estabilitat pressupostària, aprovades durant els governs de Mariano Rajoy.

