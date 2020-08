Aragonès: «Els arguments de la Fiscalia haurien de fer envermellir el govern espanyol»

El vicepresident del Govern i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, considera que l'argumentari exposat per la jutge que ha ratificat el tercer grau dels presos polítics i que suposa tot un torpede a les tesis de la Fiscalia per demanar-ne la suspensió hauria de fer "envermellir" el govern de Pedro Sánchez. El dirigent republicà ha recordat que és la Moncloa qui va designar Dolores Delgado com a Fiscal General de l'Estat.Malgrat haver ratificat el règim de semillibertat, la jutge el manté en suspens a l'espera que es pronunciï el Tribunal Suprem, que és qui tindrà l'última paraula. En tot cas, Aragonès ha insistit que, més enllà de l'aval al tercer grau, l'independentisme reclama l'amnistia dels presos i el dret a l'autodeterminació, l'única via que, sota el seu criteri, pot resoldre el conflicte polític entre Catalunya i Espanya. Aquestes dues reivindicacions, ha insistit, són les que van posar sobre la taula de diàleg amb l'Estat quan es va reunir a finals de gener i es mantindran quan l'òrgan reprengui la interlocució.De fet, la previsió d'ERC era que el retrobament es produís al juliol, fet que no s'ha produït a causa de la pandèmia i de les discrepàncies amb JxCat a l'hora de demanar que es convoqui la taula. "Nosaltres estem a punt", ha tornat a insistir Aragonès. El president de la Generalitat, Quim Torra, va assegurar en l'entrevista publicada per l'ACN que la seva intenció seria traslladar la taula de diàleg a Europa."Que tard o d'hora necessitarem una implicació internacional, és clar. Però hem de perseverar", ha respost Aragonès, que ha instat a "no abandonar" cap àmbit de negociació, sigui a Catalunya, a Madrid o fora de l'Estat.

