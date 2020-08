La pandèmia fa caure gairebé un 45% les morts en accidents de trànsit a Barcelona

La ciutat de Barcelona ha registrat 3.201 sinistres de trànsit durant els primers set mesos de l'any 2020, la qual cosa suposa una reducció del 43,13% respecte del mateix període de l'any passat. Ho ha explicat aquest dijous en una roda de premsa el tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, que ha reconegut que la sinistralitat ha estat clarament "marcada per la Covid-19". Això explica que durant l'estat d'alarma s'hagi registrat un 76% menys de ferits. Del total de 4.014 que hi va haver, 3.920 van ser lleus, 88 van resultar greus i 6 van acabar morint.Ara bé, durant el temps que va estar restringida la mobilitat es van posar un 180% més de denúncies per excés de velocitat, passant de 83.176 el 2019 a 232.521. L'alcohol també ha estat protagonista de la sinistralitat durant aquest període, amb 199 accidents vinculats al seu consum respecte dels 177 que hi va haver els set primers mesos de 2019.Batlle ho ha atribuït a la "sensació de certa impunitat" dels conductors, que s'han trobat els carrers "amb poca gent". "S'haurà de mirar de recuperar la disciplina, que s'ha anat relaxant", ha advertit.Les principals causes de sinistralitat per als vianants han estat no respectar els semàfors i creuar per fora del pas de vianants, mentre que per als vehicles són la velocitat i els canvis de carril i de sentit. La majoria de vehicles accidentats han estat turismes (2.408) i motocicletes (2.134), seguits de les furgonetes (509), bicicletes (296), ciclomotors (243) i vehicles de mobilitat personal, com els patinets (250). Els autobusos han patit 217 accidents, per damunt dels camions (167) i dels taxis (131).Acompanyat del cap de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez, Batlle ha celebrat que el coronavirus ha comportat una reducció del vehicle motoritzat i ha afavorit l'ús de mitjans com la bicicleta, per la qual cosa ha apel·lat als ciclistes i als usuaris d'altres elements com els patinets perquè respectin les normes de circulació. També ha dit que el consistori barceloní no ha detectat cap sinistre associat a l'alteració dels carrers que s'ha fet arran de la pandèmia, com l'ampliació de voreres o l'expansió de la xarxa de carrils bici.

