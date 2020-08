Espanya és l'estat europeu amb més contagis i els rebrots més descontrolats

Espanya torna a ser el focus de preocupació del continent pel que fa a l'evolució del coronavirus. És l'estat on els rebrots estan provocant més contagis i, a més, on la pandèmia està menys controlada, ja que enlloc és tan elevada la taxa de positius, cosa que evidencia que la quantitat de tests és encara insuficient. Així ho certifiquen les dades del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties, actualitzades aquest dijous amb informació de tots els estats de la Unió Europea, l'Espai Econòmic Europeu i el Regne Unit.En l'últim període analitzat -entre el 2 i el 15 d'agost-, la ràtio de contagis a l'estat espanyol va ser de 124,5 per cada 100.000 habitants, una incidència lleugerament inferior a l'acumulada dels dos dies precedents -era de 132,2, amb dades de dimarts-, però superior a la de qualsevol altre estat analitzat del continent. Només li fa ombra Malta (113,3), tot i que amb molta menys població i, per tant, amb una ràtio més sensible a petits canvis. Més lluny queden Luxemburg (94,8), Romania (87,4) o Bèlgica (57). Per contra, els països en millor situació són Letònia (3,9), Hongria (4,3), Finlàndia (5,3) i Estònia (8,2).En canvi, la situació de l'Estat és molt millor si es posa el focus en la quantitat de morts, ja que fins a vuit països n'han tingut més, en la setmana analitzada. Encapçala el rànquing Romania (30,6 defuncions per coronavirus per cada 100.000 habitants), seguida a distància per Bulgària (16,4), Luxemburg (9,8), Bèlgica (8,9), Portugal (4,4), Suècia (4,2), Polònia (4,2), Itàlia (3,9) i, finalment, l'estat espanyol (3,7). Les dades d'incidència de mortalitat es poden consultar també en el mapa interactiu inicial, passant el cursor o clicant sobre cada estat.Caldrà veure si la incidència en els contagis acaba traslladant-se en major mortalitat les properes setmanes. L'Estat tenia, el 2 d'agost, una ràtio setmanal de tan sols 60,2 positius per cada 100.000 habitants, la qual va superar els 100 el 12 d'agost, havent-se duplicat ja el dia 17. Per contra, l'altre estat amb ràtios molt més elevades, de fins a 243,4 en el canvi de mes, era Luxemburg, però, com en el cas de Malta, és petit i sensible a petits canvis, motiu pel qual ha reduït a incidència a tan sols 94,8 en poques setmanes. Altres països amb majors ràtios que Espanya fins fa poc, com Suècia o Bulgària, les han vist reduir-se i, a Romania, ha seguit creixent però més lentament, com s'observa en el gràfic inferior.Cal no confondre sempre un elevat nombre de positius amb un pitjor seguiment de la pandèmia, és a dir, que el fet de fer més tests pot fer emergir més contagis i, per tant, que sembli que n'hi ha més només pel fet que estan detectats en major mesura. Per això, és útil analitzar el percentatge de positius en les proves PCR. Com menor sigui, generalment significarà que més controlat estarà el coronavirus i, en aquest sentit, l'OMS recomana que se situï per sota del 5%.El percentatge a l'estat espanyol, però, es troba en el 7,8%, essent el més elevat del continent, per davant de Romania (6,7%) i molt per damunt del tercer, els Països Baixos, el qual, amb el 3,9%, ja se situa per sota del llindar desitjable. Això implica, per tant, que segurament molts contagis que s'estan produint no estan sent detectats pel sistema sanitari espanyol i, per tant, que la pandèmia està més descontrolada que a qualsevol altre país. De fet, el percentatge de Malta, segon estat en contagis, és del 2%.Llavors, l'Estat no està fent prou proves PCR? La resposta és que segurament no, ja que, també segons dades del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties, en fa unes 706,1 setmanals per cada 100.000 habitants, situant-se en la franja mitjana de la taula, una ràtio insuficient donat el nivell dels brots que estan tenint lloc. Luxemburg, per contra, en fa 5.340,2, set cops i mig més, essent també molt elevades les ràtios de Dinamarca (3.718,7), Malta (3.149,2), Xipre (2.631,9) o el Regne Unit (1.769,3), en tots els casos duplicant el nombre de tests a l'estat espanyol.Un dels motius que expliquen l'increment de la ràtio espanyola és que els brots ja no se centren en Aragó o Catalunya, com fa unes setmanes, sinó que, entre les cinc regions amb més incidència recent del continent, n'hi ha quatre de l'Estat: Aragó, Madrid, País Basc i Navarra. També es troben en posició destacada les Illes Balears (8a), Catalunya (10a), La Rioja (11a) o Castella i Lleó (19a).L'escalada de posicions de la capital espanyola ha estat fulgurant, ja que fa tres setmanes no es trobava ni entre les 50 regions europees amb més contagis i, en aquest període, s'ha situat en el segon lloc. Aragó fa tres setmanes que es encapçala aquest rànquing, mentre que Catalunya ha passat de la quarta posició a la desena en una setmana. La incidència s'hi ha reduït poc, però, en canvi, a altres territoris s'ha incrementat molt els darrers dies.

