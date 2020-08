Salut iniciarà divendres cribratges massius de Covid-19 a l'Hospitalet de Llobregat

El Departament de Salut farà des d'aquest divendres i fins el dijous vinent un cribratge massiu per detectar possibles contagis de la Covid-19 als barris de Collblanc i la Torrassa de l'Hospitalet de Llobregat, on hi van haver els primers grans rebrots a l'àrea de Barcelona.El punt de recollida de mostres estarà ubicat al Centre Municipal Torre Barrina, al número 67 de la carretera de Collblanc, i romandrà obert entre el divendres 21 i el dijous 27 d'agost, de 9.00 a 19.00 hores. Es recolliran mostres per fer una PCR als veïns que hi vagin voluntàriament, i que siguin residents als barris, tinguin preferentment entre 18 i 40 anys d'edat, siguin asimptomàtics, i no s'hagin fet recentment una PCR per a la detecció del SARS-CoV-2.De la mateixa manera que la resta de cribratges intensius fets els darrers dies, l'objectiu de la campanya en aquests barris de l'Hospitalet és contribuir a trobar persones que són portadores del virus sense saber-ho i tallar les cadenes de transmissió de la malaltia.

