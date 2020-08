Què és un peix aranya i per què pot ser mortal?

El nen de 16 anys que va morir a Platja d'Aro mentre feia snorkel aquest cap de setmana va ser picat per un peix aranya , un perillós i silenciós inquilí de les aigües mediterrànies. Els primers resultats de l'autòpsia apunten que el jove va patir un xoc anafilàctic, el qual podria estar causat per la picada d'aquesta espècie coneguda com a Trachinus draco.És silenciós perquè està sempre pràcticament enterrat i és molt difícil de veure. La majoria de picades a banyistes es produeixen perquè se'ls trepitja. A través de la seva aleta dorsal injecta un verí molt potent, que genera un dolor molt més intens que la picada d'una vespa. En casos concrets, pot provocar febre, vòmits i, fins i tot, insuficiència respiratòria. Per tant, una picada d'aquest peix és encara més perillosa si té lloc lluny de la costa, on ja no es fa peu. Un xoc anafilàctic acaba sent mortal.Segons fonts de la investigació, el jove presentava una marca al coll que coincideix amb una picada i que l'hi podria haver provocat la mort. Altres senyals de l'atac del peix es podien apreciar al cap del jove, que era inflat i morat. El jove anava equipat amb una càmera estil GoPro, que ara és en mans dels investigadors, que comprovaran si hi ha enregistrat el moment de la picada.

