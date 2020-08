Infermeres de l'atenció primària reclamen que alumnes i professors portin «sempre» la mascareta a l'escola

L'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (Aificc) reclama que tots els alumnes i professors des de l'educació infantil fins al batxillerat "portin sempre mascaretes a l'escola" amb l'excepció de les classes d'educació física a l'aire lliure i respectant la distància de seguretat. També demanen la higiene de mans amb solucions hidroalcohòliques a l'entrada i sortida de l'aula, zona d'esbarjo al pati i al menjador, així com el control de temperatura a l'entrada i sortida de l'aula dos cops al dia, matí i tarda. Consideren que "no es podrà garantir en cap cas la seguretat epidemiològica" dels grups de convivència estable (GCE) als que fa referència el document per gestionar els casos.Argumenten que aquests grups "estan influïts per molts elements aliens" i recorden que els alumnes poden tenir germans d'altres edats i compartir esbarjo, menjador, transport o activitats extraescolars amb nens d'altres grups. L'entitat manifesta "preocupació" pel document per gestionar cosos de Covid-19 als centres educatius i critica que no se'ls hagi tingut en compte tot i que "les infermeres de família i comunitària són agents clau".També demanen que la infermera de família i comunitària del Centre d'Atenció Primària pugui valorar també el nen derivat del centre educatiu, per valorar si presenta clínica i és un cas sospitós, indicant la PCR si es considera i derivant al seu pediatre o metge de família si ho considera necessari. Reclamen també més personal a l'atenció primària.Lamenten que el document de la Generalitat de Catalunya Gestió de Casos Covid-19 als Centres Educatius ha rebut l'assessorament de la Societat Catalana de Pediatria però no el seu "ni cap altra societat científica infermera".Apunten, a més, que cal la col·laboració entre els departaments d'Educació i Salut. "D'altra manera ens veuríem abocats al fracàs acadèmic, sanitari, laboral i econòmic per l'impacte que suposarà el tancament dels centres educatius per una deficient intervenció sanitària preventiva", apunten en un comunicat.

