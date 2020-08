Les emergències, des de dins: com és una jornada del personal sanitari?

Una part del personal d'emergències. Foto: Juanma Peláez

La feina del personal del SEM a l'Hospital Parc Taulí Foto: Juanma Peláez

"Incendi amb possible persona ferida". Sona el missatge a la ràdio de la saleta on es troba el personal que atén les emergències a l'Hospital Parc Taulí i, s'estigui fent el que s'estigui fent, tot s'atura i es dirigeixen ràpidament cap a l'ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per cobrir la incidència.El missatge d'alerta, prèviament, ha passat pel filtre del 112 o el 016, precisa el sotscap territorial del SEM a l'àrea Barcelona Nord, Pere Sánchez. "Hi ha una sèrie de casos que no passen el filtre de la consulta i en els quals s'envia directament l'ambulància: persona inconscient, dolor toràcic i accidents de trànsit", explica. "Si durant el trajecte es coneixen més detalls, ja s'anul·larà", subratlla. El temps d'intervenció en aquest tipus de situacions és crucial.Hi ha tres tipus de vehicles, sense comptar l'helicòpter: el vehicle d'intervenció ràpida, que fa assistència però no transport de ferits, amb un metge i un tècnic; l'unitat de suport vital bàsic, que fa el mateix que l'anterior, però té la capacitat per traslladar pacients i tractar malalties i lesions que posin en perill la víctima; i la unitat de suport vital avançat, que, com indica el seu nom, suposa un pas més i està dotada amb un metge, un infermer i un tècnic o bé dos tècnics i un metge.Pere Sánchez puntualitza que els tècnics també desenvolupen tasques sanitàries, més enllà de conduir. "És un plus més en les seves aptituds", afegeix. Un cop la persona ferida està sent traslladada en un d'aquests vehicles, en una tauleta s'hi va omplint un formulari. Fins i tot es poden enviar radiografies o TAC fets a la mateixa ambulància.El personal està en coordinació amb l'hospital de destí i així, un cop arriba la víctima, ja es poden a intervenir només accedir al recinte. "Una gran feina de coordinació", destaca Sánchez. A partir d'aquí, comença la feina d'urgències o la que se'n derivi.El responsable territorial assegura que durant el confinament i en el pic de la pandèmia no hi ha hagut baixes. Tampoc manca de material pel que fa a equips de protecció individual, perquè hi va haver una compra prèvia. Sánchez diu que compten amb el mateix personal per atendre un augment de l'activitat global del 60% de març a maig si es compara amb les dades del 2019.També precisa que durant l'aïllament domiciliari de la població van baixar un 30% els accidents de trànsit, però van pujar el mateix nombre d'infeccions. Precisament, a través d'una trucada s'enllesteix un 60% dels avisos que reben, de manera que posa l'accent en aquesta feina no presencial del SEM.Sánchez admet que les ambulàncies són el "producte estrella", però remarca les "moltes línies de treball que té" el servei. Compta amb un equip de psicòlegs i també serveis especials, com ara un de centrat en riscos biològics. A banda, per exemple, d'una línia de treball amb Mossos d'Esquadra i la gestió de la taula interhospitalària, que porta el trasllat entre hospitals dels pacients, entre d'altres.A més, també participen en la construcció d'infraestructures com l'hospital de campanya , aixecat sobre el tartà de la pista coberta d'atletisme de Sabadell i en d'altres instal·lacions arreu de Catalunya durant la pandèmia. Sánchez recalca la feina del SEM, és un equip "prehospitalari", és a dir, amb capacitat d'adaptació: "Ens hem d'aclimatar el que tenim. No és el mateix un infart en un centre sanitari que en una cuina".

