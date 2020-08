ERC reclama el traspàs a Catalunya de la gestió de les prestacions i subsidis d'atur

ERC demana el traspàs a Catalunya de la gestió de les prestacions i subsidis d'atur que actualment gestiona el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). En una proposició no de llei registrada aquest dijous al Congrés, els republicans reclamen que sigui el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) qui ho gestioni i així pugui oferir una "política integral d'ocupació que contempli totes les dimensions". És a dir, tant les polítiques actives -que ja són competència de la Generalitat- com les passives -que estan en mans de l'Estat espanyol-.ERC argumenta que el SEPE ha tingut una gestió "deficient" durant la pandèmia, amb els retards en el cobrament dels Expedients de Regulació Temporals d'Ocupació (ERTO), la qual cosa ha afectat la ciutadania de Catalunya, així com a l'administració catalana.El text retreu a l'Estat els "errors de gestió" i l'"opacitat" amb la qual ha actuat amb la resta d'administracions. "No ha compartit amb la Generalitat de Catalunya cap de les dades oficials sobre persones que han presentat queixa o que hagin estat afectades per l'erràtica gestió dels ERTO per part del SEPE", afirmen.Els republicans diuen que la Generalitat va haver d'obrir una bústia d'atenció a la ciutadania per donar resposta "a aquesta situació d'injustícia per incompetència de l'Estat", que va resoldre més de 4.600 queixes de persones que no tenien resolta la prestació d'ERTO. ERC diu que va suposar un "despropòsit" que la Generalitat "donés la cara davant la ciutadania pels incompliments" del govern espanyol.ERC assenyala la "contradicció evident" que suposa que l'administració competent "no doni respostes" i la que es posa a disposició de la ciutadania "no té les competències ni recursos per oferir les solucions". Els republicans diu que el Departament de Treball s'ha posat a disposició del ministeri fins a 11 vegades per oferir suport logístic, tècnic i humà per millorar aquesta gestió però que l'Estat "segueix sense donar resposta".El traspàs hauria d'incloure, "com a mínim", l'organització i administració de serveis; la gestió del reconeixement del dret a rebre prestacions; traspàs de la infraestructura disponible incloent béns mobles i immobles; el finançament per part de l'Estat de les obligacions econòmiques i de les disponibilitats pressupostàries que comportaria així com la direcció, coordinació i control dels sistemes de processament de dades i la funció interventora en la mateixa.A la proposició no de llei, per debatre a la comissió de Treball del Congrés, ERC també demana que es reconeguin d'ofici els interessos de demora de les prestacions que tenen retards en l'abonament com a reconeixement del perjudici causat a "milers de persones treballadores que han estat mesos sense ingressos".També reclama revertir la decisió de retallar 215 milions d'euros del fons de la Conferència Sectorial d'Ocupació destinat a Catalunya per incrementar polítiques actives d'ocupació el 2020.

