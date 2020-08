Corinna revela detalls inèdits de la seva relació amb Joan Carles I

Entrevista molt reveladora de Corinna Larsen a la BBC . L'empresària, amiga de Joan Carles I, parla obertament de la relació extramatrimonial que tenien i ofereix detalls inèdits fins ara. El trencament del silenci públic per part d'ella arriba en plena crisi institucional de la monarquia espanyola, amb el rei emèrit exiliat als Emirats Àrabs pels escàndols de corrupció.Corinna explica que es va conèixer el febrer del 2004. Va ser en una festa de tir. Joan Carles I tenia problemes amb l'arma i ella va ajudar-lo. "Jo en sé bastant, per tant li podia explicar què fallava. Crec que va quedar molt sorprès", explica. Van estar uns mesos parlant per telèfon i van tenir la primera cita, segons relata, a principis d'estiu. "Sempre rèiem molt. Vam connectar d'immediat en moltes coses, teníem molts interessos en comú: la història, el bon menjar, els vins...", relata.Zu Sayn-Wittgenstein confessa que estava "molt enamorada" del rei emèrit espanyol. Ell, de fet, va demanar-li matrimoni. El 2009 va visitar el pare de Corinna per demanar-li la mà de la seva filla. "Volia que el meu pare sapigués que anava de debò amb mi", reflexiona. Ella, però, no va acceptar-ho: "Va ser molt emotiu, però anticipava que hagués sigut molt difícil i vaig creure que podia haver desestabilitzat la monarquia".Poc després, la flama de l'amor es va apagar. Entremig, segons explica Corinna, hi va haver una gran decepció. Va ser quan van diagnosticar càncer de pàncrees i van donar pocs mesos de vida al pare d'ella, que va decidir passar més temps amb ell. Després del funeral, Joan Carles I va explicar-li que mantenia una relació amb una altra dona des de feia tres anys. "Vaig quedar destrossada, necessitava suport després de la mort del meu pare i la notícia va suposar un xoc emocional monumental", recorda.Van retrobar-se quan al monarca espanyol van detectar-li un nòdul pulmonar. Abans de l'operació, Corinna va dormir al seu costat en un sofà. "Estava molt nerviós, em va demanar que em quedés amb ell".

