S'enfilen els contagis a Catalunya: 1.274 més que fa 24 hores

S'enfilen els contagis a Catalunya. Després de diversos dies per sota del llindar del miler, el Departament de Salut ha notificat aquest dijous 1.274 casos nous de coronavirus. En total, són ja 117.042 positius confirmats des de l'inici de la pandèmia. Aquest augment de casos respecte el dia anterior coincideix amb un salt en el risc de rebrot a Catalunya: la conselleria el situa gairebé 10 punts per sobre (157,88) que fa 24 hores.El balanç d'avui també recull nou víctimes mortals més per la Covid-19. L'epidèmia s'ha cobrat fins ara 12.921 vides a Catalunya. Pel que fa als hospitals, Salut manté intacta la xifra d'ingressats (671), però sí registra un descens de pacients a les UCI: 7 menys que ahir, 125 en total.

