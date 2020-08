Educació dona per fet que caldrà mascareta a les aules si la pandèmia continua igual

"Tal com evoluciona la pandèmia, començarem el curs amb mascareta". Aquesta és la previsió que ha fet aquest dijous al matí el conseller d'Educació, Josep Bargalló. En una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, ha explicat que hi ha discrepàncies entre els experts pedagògics i els sanitaris en aquesta qüestió.No obstant això, ha dit que el seu ús dependrà de l'evolució de la pandèmia i ha reconegut que, si es manté la tendència actual, s'haurà de començar el curs amb mascaretes en alguns territoris concrets.L'obligatorietat de portar mascaretes a les aules es podria sumar a altres mesures com grups d'alumnes reduïts o la presa de la temperatura als assistents al centre. El conseller ha recordat que el 62% dels grups d'infantil i primària tenien un màxim de vint alumnes el 2019 i, per tant, una gran part del sistema educatiu ja compliria amb la ràtio d'entre quinze i vint alumnes per aula. Aquest percentatge es podria elevar enguany al 70%.Per ara, tampoc s'ha decidit de quina manera i on es prendrà la temperatura als assistents al centre. "Les escoles tindran els aparells –presa de temperatura, mascaretes, equipaments de prevenció o increments de neteja i desinfecció-. Tot això està preparat. Com es farà és el que estem treballant", ha assegurat Bargalló.A banda, també ha afirmat que la setmana vinent es faran públiques noves directrius pactades amb Salut per a l'inici del curs escolar. El conseller ha detallat que ambdós departaments mantenen reunions dos dies a la setmana, com a mínim, i ha explicat que és "bastant probable" disposar de noves conclusions en els propers dies.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor