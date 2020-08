El jove que va morir mentre feia snorkel a Platja d'Aro va ser picat per un peix aranya

El jove de 16 anys de Montagut i Oix, a la Garrotxa, que va morir dissabte passat mentre feia snorkel a la Platja Gran de Platja d'Aro, podria haver mort per la picada d'una aranya de mar, molt comuna a les aigües de la mar catalana, segons apunten diverses fonts i la mateixa família en un comunicat. El jove anava equipat amb una càmera estil GoPro, que ara és en mans dels investigadors, que comprovaran si hi ha enregistrat el moment de la picada.Segons aquestes fonts, el jove presentava una marca al coll que coincideix amb una picada i que l'hi podria haver provocat la mort. Altres senyals de l'atac del peix es podien apreciar al cap del jove, que era inflat i morat.El cos va ser trobat al fons de l’aigua per falta d’oxigen, amb què es descarta que morís ofegat per l'aigua. El verí d’aquest peix, situat en la seva aleta dorsal, produeix insuficiència respiratòria i molt de dolor i pot arribar a una mena de xoc anafilàctic.El peix aranya és molt comú a les platges mediterrànies i és molt habitual que es produeixin picades als banyistes, sobretot als peus quan se'ls trepitja, ja que se sol amagar sota la sorra.

