Torra anirà al Suprem per «mirar els magistrats a la cara»

Quim Torra anirà el proper 17 de setembre al Suprem per "mirar els magistrats a la cara" mentre el tribunal jutja el president de la Generalitat i, alhora, el rei emèrit espanyol, Joan Carles I, "corre fugat". A la tercera entrega de l'entrevista a l'ACN, el cap del Govern explica que vol assistir a la vista per "posar en qüestió l'Estat".Tot i que no podrà prendre la paraula -al recurs de cassació no n'és part-, Torra vol ser-hi per "aprofitar l'oportunitat" d'expressar que es jutja un president que defensa la llibertat d'expressió."El 17-S jo seré a Madrid. Vull veure els ulls dels magistrats del Suprem que jutgen un president per haver posat una pancarta que demanava la llibertat dels presos i exiliats, d'acord amb la comissió de treball de l'ONU. Vull mirar-los a la cara i que vegin que, mentre un rei corre fugat, el president de la Generalitat està sent jutjat per apel·lar a la llibertat d'expressió", ha relatat Torra.El president assegura que aquesta voluntat és un nou episodi de "confrontació democràtica" contra l'Estat, perquè "posarà per davant" tots els drets fonamentals, com ara el dret a la llibertat d'expressió. "No cedir, mantenir la pancarta i arriscar-te a una desobediència, i a una segona desobediència és confrontar democràticament, perquè poses en qüestió l'Estat", ha argumentat.Preguntat per si espera rebre suports d'algun partit d'àmbit estatal, com ara Podem, Torra ha asseverat que no espera "res" dels polítics espanyols. "Jo no sé on és la classe política que podria haver estat al costat d'un moviment radicalment democràtic, de ruptura i republicà". En aquest sentit, el president de la Generalitat ha lamentat que Joan Carles I faci 15 dies que hagi "fugit" i que s'estigui "cobrint i pagant" la "fuga" amb diners públics. "I aquí no passa res", ha constatat.El Suprem va confirmar a principis de juliol que la vista del recurs de Torra contra la sentència del TSJC que l'inhabilita per un delicte de desobediència serà el dijous 17 de setembre a les 12 hores. L'alt tribunal va fixar la data en una providència, on rebutjava suspendre la vista tal com havia demanat la defensa del president.El Suprem també va comunicar la composició del tribunal, que presidirà el magistrat Andrés Martínez Arrieta i estarà format per Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Vicente Magro i Susana Polo. Tres dels membres del tribunal van ser magistrats al judici de l'1-O.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor