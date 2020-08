Ciutadans relega Roldán i situa Carrizosa com a candidat al Parlament

Ciutadans ha decidit relegar Lorena Roldán com a candidata de la formació a les eleccions catalanes, que encara no tenen data. El seu lloc l'ocuparà Carlos Carrizosa, president del grup parlamentari, segons ha informat el partit en un comunicat. Roldán havia guanyat les primàries i havia gaudit d'una campanya de promoció interna que incloïa ser portaveu estatal de Ciutadans, però finalment no serà la cap de cartell.En el comunicat que ha enviat la formació aquesta nit també s'hi consigna la necessitat de formar una candidatura conjunta del constitucionalisme, una proposta que no sedueix ni el PSC ni el PP, almenys per ara. Ciutadans va guanyar les últimes eleccions catalanes amb 36 escons sota el lideratge d'Arrimadas, però no va impedir la majoria independentista. Les enquestes els auguren perdre més de la meitat dels vots.Fa tretze mesos que Roldán, figura ascendent del grup parlamentari ja en l'etapa d'Inés Arrimadas, va fer el pas per presentar-se a les primàries de la formació. Arrimadas havia fet el salt a Madrid, seguint els passos d'Albert Rivera -ara fora de la política després de la debacle històrica de Ciutadans a les eleccions espanyoles del mes de novembre-, i la formació taronja necessitava candidat nou. Carrizosa va assumir el lideratge al Parlament, però Roldán era promoguda per seguir l'estela de la seva antecessora.El camí, però, ha acabat de manera abrupta aquest dimecres al vespre. La ja excandidata havia generat algunes friccions internes per l'acumulació de responsabilitats, perquè a banda de cap de cartell a les urnes també era portaveu estatal de Ciutadans i senadora, plaça des de la qual acostumava a interpel·lar el govern espanyol en les sessions de control. El seu lloc l'agafa Carrizosa, bregat en la dinàmica parlamentària i un dels adversaris dialècticament més durs de l'independentisme a la cambra, com bé saben Roger Torrent i Carme Forcadell.Només cinc anys va necessitar Roldán per encimbellar-se al capdavant de la direcció catalana del seu partit. Va decidir afiliar-s'hi el 2014 i pocs mesos després ja entrava a l'Ajuntament de Tarragona, en les municipals del 2015. Poc després, a les catalanes del 27-S, ja va accedir al Parlament, quan anava de número 4 a la llista per la demarcació tarragonina. En les eleccions del 21-D, ja n'era la número 2, rere Matías Alonso. Un dels hits de la seva carrera política és que va participar el 2013 a la Via Catalana, la mobilització independentista que va unir el país de nord a sud.Roldán va justificar-se dient que l'ambient laboral -treballava a la Diputació de Tarragona- la condicionava, i que els seus caps exercien certa pressió sobre ella. El que sobta més és que la pressió arribés fins al punt de fer que es posés una barretina. Roldán no ha militat en cap altre partit que Ciutadans, però confessa que havia estat votant del PSC. Fins que va trencar amb els socialistes i per una decisió molt concreta: quan el PSC va pactar amb ERC per formar els governs tripartits.

