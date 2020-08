Els deu secrets dels Emirats Àrabs: així és el refugi de Joan Carles de Borbó

El rei emèrit, Joan Carles de Borbó, ja ha trobat un refugi per allunyar-se d'Espanya mentre la monarquia afronta la seva crisi més greu des de proclamació de la Segona República. Els Emirats Àrabs Units (EAU), on va arribar el 3 d'agost passat, seran el seu país de residència. Poca cosa se sap d'aquest estat de la Península Aràbiga, conegut només com a destinació del turisme de luxe i pels grans edificis de Dubai. Però el país on viurà el rei emèrit, situat en un enclavament estratègic, amaga molts secrets i reuneix alguns elements de la geopolítica global. Aquí en podeu trobar deu claus.. Els EAU van néixer el desembre del 1971 després de la seva independència del Regne Unit. Aplega set petits emirats : Abu Dhabi, Dubai, Ajman, Fujairah, Ras al-Khaiman, Sharjah i Umm al-Qaiwain. Sumen prop de nou milions d'habitants. Es tracta, per tant, d'un estat compost amb una constitució que vol ser federal. De fet, és un pacte entre un seguit de monarquies de religió sunnita. Aquí podeu llegir una versió molt amable de la seva realitat.Sens dubte, Abu Dhabi. Des de l'inici, aquest emirat és el que ha mantingut la direcció política del país. El seu emir fundador va ser Zayed bin Sultan, el monarca regnant d'Abu Dhabi, ja desaparegut. Concentra el 90% de les reserves petrolíferes dels EAU i el seu emir presideix la federació. El rang de primer ministre correspon al segon emirat en importància, Dubai.Jalifa bin Zayed és l'emir d'Abu Dhabi i l'actual cap de l'estat. Però la totalitat dels analistes assenyalen a la figura del seu germà, Mohamed bin Zayed, com el veritable home fort del règim, un fet accentuat pel delicat estat de salut de l'emir. Mohamed bin Zayed manté una estreta amistat amb Joan Carles de Borbó, amb qui comparteix l'afició pels cotxes de velocitat i els premis de F1 que se celebren al país. Però Zayed és sobretot un estratega polític ambiciós, que vol estendre la seva influència a tota la Península Aràbiga.Amb Qatar. Les tensions venen de lluny. L'aposta d'aquest altre emirat per mantenir relacions amb l'Iran xiïta -el gran enemic de les monarquies del Golf- ha estat la causa d'un conflicte diplomàtic de llarga durada. L'actitud oberta de Qatar cap a les primaveres àrabs i al moviment dels Germans Musulmans també ha generat tensió, així com les vies de finançament de grups salafistes provinents de capital qatarí.En la guerra del Iemen . La coalició de les monarquies aràbigues contra els hutíes del Iemen (una branca xiïta) ha tingut els saudites com a braç principal, però han estat els EAU els principals implicats en la guerra, que ha merescut la tipificació de genocidi des d'alguns fòrums internacionals. La intervenció militar al Iemen ha erosionat la imatge del país, fins al punt que els Emirats han intentat escenificar un paper menys actiu en el conflicte, amb l'anunci l'any passat d'una reducció de la seves tropes en aquell país.

6. Quina relació manté amb l'Aràbia Saudita? La Casa de Saud i els emirs dels EAU són aliats estrets. Comparteixen la fe sunnita en la seva versió rigorosa i són profundament antixiïtes. A diferència de Qatar, més contemporitzador amb Teheran, els Saud i els Zayed temen el règim de l'Iran i van ser furibundament hostils a les primaveres àrabs. En el cas de Mohamed bin Zayed, se'l considera el mentor polític del també ambició príncep hereu saudita, Mohamed bin Salman, més que sospitós de l'assassinat del periodista Khashoggi. Val a dir que els observadors consideren Zayed més hàbil i menys obtús que Salman.

Té un enorme valor simbòlic i és un indici de com han canviat les coses a la regió, on les noves generacions veuen Israel d'una manera més pragmàtica. L'acord no és un gir perquè ja fa anys que Israel i els Emirats mantenen una intensa relació diplomàtica, tot i que informal. No es pot desvincular de la creixent proximitat entre l'Iran i la Xina, vistos com un eix hostil. De fet, per als Emirats, ara la gran amenaça és Teheran. L'acord produirà, probablement, més reconeixements de l'estat jueu per part d'altres països àrabs.Les denúncies contra la manca de drets de la població femenina són contínues. Un article del codi penal del país (art.356) autoritza a "disciplinar a la dona". La vigent llei sobre condició personal estableix que un dels deures de la dona és "obeir respectuosament el marit" i limita el dret de la dona a treballar o deixar la casa. Amnistia Internacional ha estat insistent en les seves crítiques a la desigualtat de gènere . Amb tot, és cert que la situació de la dona és millor que en d'altres països islàmics i que hi ha hagut avenços en alguns camps, com una presència significativa de dones en l'anomenat Consell Nacional Federal.És un sistema de vinculació al qual són sotmesos els treballadors estrangers que arriben al país conegut com a patrocini, i que, en realitat, els deixa inermes quant a drets. La kafala ha provocat situacions flagrants i ha estat denunciada per entitats internacionals per deixar molts treballadors en una situació de semiesclavatge. Prop del 90% de la població assalariada és estrangera i no hi ha salari mínim, la qual cosa facilita situacions d'explotació salvatge.La fugida d'una de les dones del primer ministre dels Emirats, Mohamed bin Rajid al Maktum. Es tracta de la princesa jordana Haya Bint al Hussein, germana del rei Abdalà de Jordània. Haya va marxar a Londres carregada de diners i amb els seus dos fills, iniciant un procés pel divorci als tribunals. L'episodi va generar un gran impacte a la societat dels Emirats. No es pot dir que Al Maktum, que és l'emir de Dubai, quedés sol després de la fugida, ja que té cinc dones més. Però s'ho va prendre molt malament i va acusar de traïció la princesa jordana. Pel que es veu, Al Maktum no és gaire popular entre la seva família, ja que també ha intentat fugir, sense èxit, una filla seva, la princesa Latifa.

