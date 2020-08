Sanitat reclama «contundència» a les autonomies per frenar els contagis de cara a la tardor

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha instat les Comunitats Autònomes a acordar un nou paquet de mesures "coordinades" i "homogènies" de cara a l'inici del curs escolar, així com per abordar la temporada de grip. Illa ho ha dit aquest dimecres a la tarda a la reunió del Consell Interterritorial de Salut que ha mantingut amb les autonomies en un context d'increment generalitzat dels contagis que pot agreujar la situació sanitària de cara a la tardor.Segons Illa, les mesures addicionals que van acordar posar en marxa a la trobada de divendres -com la prohibició de fumar al carrer si no es manté la distància de seguretat o el tancament de locals d'oci nocturn- "han tingut bona acollida" i ha remarcat la "importància" d'adoptar noves accions coordinades arreu de l'Estat.Segons un comunicat del Ministeri de Sanitat, Illa ha assenyalat que és "imprescindible" que es preguin totes les mesures necessàries "amb contundència" per poder controlar la pandèmia. Tot i això, no es concreten quines són les mesures addicionals que el ministeri considera necessàries adoptar.A banda, Sanitat explica que totes les autonomies han mostrat interès en l'aplicació Radar Covid que podria posar-se en marxa a les comunitats en les pròximes setmanes.

