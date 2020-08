Calvet aposta per la «confrontació intel·ligent» i aparcar la gestualitat

Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat, ha apostat aquest dimecres per la "confrontació intel·ligent" i per aparcar la "gestualitat" a l'hora de culminar el procés d'independència. En aquests termes s'ha expressat en la sessió de tarda de la Universitat Catalana d'Estiu (UCE) des de Prada (Conflent), durant la qual ha situat la necessitat de "governar bé" com una de les claus per continuar cap a la independència."Què ens queda? Ni impotència ni gestualitat: acció. Catalunya acabarà sent independent si es vota de forma continuada. Hem de governar bé i crear condicions territorials i ambientals", ha ressaltat el conseller de Territori, que també forma part de la direcció de Junts per Catalunya (JxCat). Aquesta crítica a la "gestualitat" arriba només un dia després que JxCat i ERC es tornessin a enganxar per la no-publicació de les resolucions contra la monarquia aprovades el divendres 7 d'agost en un ple extraordinari.El dirigent nacionalista ha destacat que la Generalitat suposa una institució "limitada i autonòmica", de manera que "només amb la independència" es podran assolir els objectius plantejats. "El Govern no té tots els instruments que necessita. No tenim instruments per dur a terme les polítiques necessàries pel progrés polític, social i moral del país", ha ressaltat el conseller de Territori i Sostenibilitat.

