Alarma a Espanya: augment brusc dels contagis i les morts diàries per coronavirus

La pandèmia s'accelera, i de valent, a Espanya. L'informe del Ministeri de Sanitat d'aquest dimecres ha fet encendre les alarmes. Amb el retorn de vacances i la tornada de l'escola a l'horitzó, comencen a créixer sense control els contagis i les morts diàries per coronavirus. L'Estat ha registrat avui 6.671 nous positius. D'aquests, 3.715 s'han diagnosticat en les últimes 24 hores, una xifra que es dispara dia rere dia. Des que va començar la pandèmia hi ha hagut 370.867 casos confirmats per proves diagnòstiques.La regió amb més diagnòstics diaris és Madrid amb 1.535, més d'un terç del total. La segueixen el País Basc (472), l'Aragó (466), Andalusia (466) i Catalunya (244). Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 28.797 el total de morts per coronavirus a tot l'Estat, 127 més que aquest dimarts.Segons l'últim informe, hi ha hagut 131 defuncions en els últims set dies de les quals 56 a l'Aragó i 35 a Madrid. A Catalunya se'n van produir vuit. En l'última setmana hi ha hagut 1.336 hospitalitzacions i 84 ingressos en UCI. Els diagnòstics el dia previ s'han disparat amb gairebé 1.600 casos més que els notificats el dia anterior. Madrid, la que més en notifica, més que dobla la xifra de diagnosticats el dia previ, ja que el dia anterior en va registrar 704.Catalunya també en notifica més del doble -ahir en va registrar 69- però lluny de les xifres de Madrid i se situa com la cinquena regió que més casos recents registra. De fet, Madrid ja supera Catalunya en el nombre total de casos diagnosticats. A Madrid en són 97.185 des de l'inici de la pandèmia i a Catalunya, en segon lloc, són 96.139. En els últims 14 dies Madrid ha diagnosticat 17.873 positius i Catalunya 11.032. En els últims set, Madrid dobla els diagnòstics de Catalunya: En registren 10.487 i 5.136, respectivament.Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 130.478 hospitalitzacions, 1.336 en els últims set dies. D'aquestes, 346 s'han produït a Madrid, 251 a l'Aragó i 168 a Andalusia. A Catalunya, 61. En relació a les UCI, des que va començar l'epidèmia hi ha hagut 12.027 entrades, 84 en els últims set dies. D'aquestes, 13 a Andalusia, 12 a Canàries, 11 a l'Aragó i 10 a Madrid. A Catalunya n'han estat dues.

