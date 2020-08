La lluita dels restaurants amb estrella Michelin per tornar a la normalitat

Què comporta tenir un restaurant d'estrella? Hi ha d'haver un mínim de treballadors per poder garantir un servei correcte, a l'altura del segell que sustenten

"Tots farem tot, la col·laboració és imprescindible, és això o morir", ha avisat el xef Fran López, del Xerta Restaurant de Barcelona

Barcelona és una ciutat repleta de bars, cafeteries, espais de menjar ràpid, restaurants, bufets, llocs de take away i tota mena d'establiments dedicats a la restauració. Amb la Covid-19 tots, sense excepció, van haver de tancar les portes i fins al mes de juny no van poder obrir.Això no obstant, no tots els que funcionaven al març han pogut aixecar les persianes amb el desconfinament i molts segueixen tancats. L'oferta gastronòmica de la ciutat és immensa i la situació derivada de la pandèmia, amb menys turisme i moltes despeses econòmiques per als propietaris, no ajuda a reactivar el sector.Tenint en compte aquells establiments registrats com a restaurant, a Barcelona, segons el web del consistori, actualment n'hi ha 2.925. I d'aquests, només 22 estan guardonats amb estrelles Michelin. El distintiu que atorga anualment la guia vermella els dona un reconeixement i un valor superior que els aporta més clientela. O, almenys, una de més selecta.Tretze d'aquests ja estan en funcionament total i n'hi ha tres més que han optat per oferir menys serveis a la setmana o apostar per una oferta a domicili. Per tant, a Barcelona encara n'hi ha sis que segueixen tancats. En un any tan atípic com aquest, el director internacional de les Guies Michelin, Gwendal Poullennec, ha avançat que la seva missió és la de "tornar a connectar els comensals amb els restaurants".Però, què comporta tenir un restaurant d'estrella? Hi ha d'haver un mínim de treballadors per poder garantir un servei correcte, a l'altura del segell que sustenten; no tot s'hi val, no es pot perdre la línia del restaurant per reduir costos, i és important oferir menjar de qualitat, tal com sempre s'ha fet, entre d'altres. Per tant, més despeses.A les habituals, a més, s'hi han de sumar les derivades de la Covid-19. Gel hidroalcohòlic per tot arreu, mascaretes per als treballadors, menys taules a la sala per garantir les distàncies de seguretat, una major èmfasi en la neteja dels espais, protocols d'actuació i condicionament de l'establiment.Per conèixer més a fons l'univers dels restaurants estrellats, i ara que ja s'enfila l'arribada del nou curs laboral,s'endinsa en un dels que preparen l'obertura. És el Xerta Restaurant, un gastronòmic situat al cor de l'Eixample.Després de gairebé sis mesos sense treballar, aquest dimecres una part de la plantilla s'ha retrobat al Xerta per començar a parlar com serà la reobertura de l'establiment. El missatge clau? El que els ha donat el director, Joaquim López: "No obrim amb la intenció de guanyar diners, lluitarem i ho farem amb esforç per retornar-vos la il·lusió a vosaltres i als clients".El restaurant està situat a l'interior d'un hotel que, de moment, seguirà tancat. Això, per tant, redueix la seva oferta de serveis al restaurant gastronòmic i l'espai de tapes. En conseqüència, reducció de plantilla per començar. "Tots farem tot, la col·laboració és imprescindible, és això o morir", ha avisat el xef Fran López.Els caps de cuina i sala defineixen actuacions: com seran els nous menús? Quina serà la distribució de la sala? Què s'oferirà a la nova terrassa exterior? Sis mesos de pausa requereixen una posada a punt molt ben definida.I els ànims dels escollits, positius. L'alegria de tornar, d'oferir el millor servei possible, de donar a conèixer la cuina del Delta i, sobretot, de funcionar com l'equip ideal. El resultat: tot i que fins el primer divendres de setembre no obren, molts han comentat que abans aniran treballant individualment per anar preparats.Una combinació d'incertesa i il·lusió, una barreja d'emocions que afecta a tots i cadascun dels membres de l'equip del Xerta Restaurant i que, de ben segur, altres restaurants amb estrella també comparteixen. Però, com diuen, qui no arrisca no pisca.

