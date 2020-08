Un poble espanyol té més casos de Covid-19 que habitants

Olmedilla de Eliz és un petit poble situat a Conca que actualment està vivint una situació surrealista derivada per la Covid-19. I és que aquest municipi, en el qual hi viuen només cinc persones durant tot l'any, té actualment vuit positius per coronavirus.Aquest curiós fet es dona per la gent que té una segona residència a Olmedilla de Elz i, de fet, cap dels vuit infectats que es troben aïllats al municipi hi estan empadronats. Segons explica Telecinco , l'origen del brot va ser un taxista de Madrid, el pare d'una família que estiueja al poble. Dels vuit infectats, tres han necessitat atenció hospitalària i ara, amb tots a casa, la resta de veïns d'Olmedilla els ajuden per portar-los menjar i tot allò que necessitin.

