El Mercat de Música Viva de Vic amplia el cartell presencial i en línia

El Mercat de Música Viva de Vic (MMVV) segueix ampliant el cartell de la 32a edició, que combinarà concerts presencials i en línia. Del primer grup destaquen les incorporacions del duo Ana Rossi & Marta Roma, amb un repertori de cançons populars i composicions pròpies amb una interpretació sofisticada.També s'afegeix Yexza Lara, cantautora i flautista canària-veneçolana establerta a Barcelona, que estrenarà el seu nou àlbum Como ese mar, amb l'eloqüència del jazz i la bellesa singular de la seva expressió vocal. Pel que fa a les actuacions en línia, s'han programat 10 nous concerts de formacions d'arreu de la Península que es gravaran a Andalusia, Balears, València, Galícia, Extremadura i Portugal.Les actuacions en línia estaran gravades en exclusiva i en alta qualitat. S'oferiran primer als professionals i després al públic general, del 14 al 19 de setembre, a través del web. Els dos grups gallecs que s'afegeixen a la programació seran Laura LaMontagne, que aposta per l'electrònica; i SonDaRúa, pel hip-hop. Per la seva banda, Júlia Colom & Toni Vaquer portaran una proposta de música tradicional mallorquina fusionada amb jazz, que juntament amb el pop del jove veterà Pistola, aproparan les Illes Balears.D'Andalusia arriba el rock de Califato 3/4 i la proposta visceral de RomeroMartín. També s'incorpora a la programació Tardor, un dels referents del pop al País Valencià, així com el projecte engrescador i festiu de La Fúmiga des de la ciutat d'Alzira. També hi seran els extremenys Javato y los Disfrutones i el grup Dos Pois, que portarà la seva música des de Portugal.Les deu noves propostes en línia se sumen a la programació ja anunciada, que comptarà amb 40 estrenes, i entre les quals destaca Alba Careta Group i Queralt Lahoz, Bemba Saoco, Carles Cases, Lídia Pujol, The Tyets, Pony Pisador, Las Migas, Meritxell Neddermann, Mi Capitán i Renaldo & Clara.A banda del duo format per Ana Rossi & l'osonenca Marta Roma i la cantautora Yexza Lara, cal recordar que el MMVV comptarà amb els concerts en directe de Ginestà, Pau Vallvé, Blaumut, Gemma Humet, Gerard Aledo, Massa, Le Nais i Riders of the Canyon, el crossover de la Joana Serrat, el Roger Usart, la Marta Delmont i el Matthew McDaid. També hi haurà programació per a públic familiar amb El Pot Petit i Reggae per xics.

