Detingut el propietari d'un bar musical de Terrassa per agredir dos agents de policia

El propietari d'un bar musical de Terrassa ha quedat detingut la matinada de dimecres després d'insultar, amenaçar i agredir a dos agents que havien entrat al local en veure'l obert fora de l'horari permès. A dos quarts de cinc de la matinada, una patrulla va observar que l'establiment seguia en plena activitat, pel que van contactar amb el responsable per recordar-li que havia de tancar el local immediatament.



L'home s'hi ha negat, i a tot seguit se l'ha denunciat per incompliment del decret que obliga a aquest tipus de locals a tancar a la una de la matinada. Durant l'actuació policial, el titular ha insultat i amenaçat els agents, i finalment ha agredit a dos d'ells. Ha acabat detingut per un delicte d'atemptat contra l'autoritat.





Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor