La sèrie «Com si fos ahir» tornarà abans del previst

Bones notícies per als fans de Com si fos ahir: tornarà abans del que estava previst. Així ho afirmava aquest dissabte el director de la sèrie, Esteve Rovira, en un programa especial per streaming a Youtube pensat, dirigit i presentat pel periodista Jaume Borja. "Torna aviat: si no passa res de nou, a mitjans de setembre o a finals, com a molt tard, tornarà a estar en pantalla", revelava.L'emissió de nous capítols va quedar aturada per la pandèmia i, a principis de juliol, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) comunicava que Com si fos ahir i el Polònia s'incorporarien a la graella de la televisió pública a la tardor . Sembla, però, que el retorn -de la ficció, almenys- s'hauria accelerat.Rovira va explicar que la trama continuarà allà on havia quedat. Per tant, s'emetran els 15 episodis que ja estaven gravats i muntats abans del confinament. "A partir de cert punt, hi haurà canvis per l'efecte de la pandèmia", avisa Rovira. Previsiblement, el retorn de Com si fos ahir vindrà acompanyat d'un resum perquè l'espectador pugui ressituar-se.La plantilla s'incorporarà a la feina el 24 d'agost amb la lectura de guions com a primer pas per començar a preparar les noves gravacions.Al llarg de la #FestaCSFA, Jaume Borja també va entrevistar Sònia Cervantes i Andrés Herrera i va recordar trames amb diversos actors. Podeu recuperar la "gala" sencera a continuació.

