Un detingut per agredir una àvia i robar-li la cartera en un portal a València

Detienen a un hombre tras pegar un fuerte puñetazo a una mujer de avanzada edad para llevarse su cartera en un portal de Valencia https://t.co/JGT8ZcPDwQ pic.twitter.com/4fHTNDutb9 — Europa Press (@europapress) August 19, 2020

Agents de la policia espanyola han detingut al districte de centre a València un home de 34 anys com a presumpte autor d'un robatori amb violència, després donar un fort cop de puny a una dona d'avançada edat per robar-li la cartera en un portal.Els fets van passar cap a les 14.00 hores de la tarda i el sospitós va ser localitzat a la Plaça Sant Agustí a les 23.00 hores de la nit. Els agents que feien tasques de prevenció van ser alertats pel migdia per dirigir-se a un portal al centre de València on s'havia produït un robatori amb violència. En arribar, van trobar una dona d'avançada edat sagnant pel cap i van sol·licitar un equip sanitari urgentment, que la va traslladar a un hospital.Els agents van descobrir que moments abans un home va entrar al portal darrere de la dona i la va empènyer per intentar treure-li la cartera. Durant la picabaralla, li va clavar un cop de puny que la va fer desplomar i es va quedar estesa a terra sagnant. L'home va aconseguir emportar-se la seva cartera, que contenia 40 euros, targetes bancàries i el DNI.El moment de l'agressió va ser recollit per les càmeres de seguretat de l'edifici i poc després ja circulaven per les xarxes socials a la recerca de l'agressor. Les imatges mostren com l'home introdueix la mà a la seva bossa i intenta robar-li la cartera mentre la dona intenta evitar-ho i llavors la va empenyent contra la paret fins propinar-li un fort cop de puny a la cara que la fa caure a terra.Amb les dades que tenien del sospitós, la policia va desplegar-se per localitzar-lo i, sobre les onze de la nit, una patrulla va observar un home que coincidia amb les característiques de l'autor dels fets a la plaça Sant Agustí de València, on va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte de robatori amb violència. Al detingut li consten antecedents policials.

