Centenars de persones es reuneixen a Sant Pere de Ribes sense mascareta ni distància

La Dolça Revolució ha tornat a aplegar aquesta setmana a Sant Pere de Ribes centenars de persones (prop d'un miler segons afirmen), la majoria sense mascareta ni mantenir la distància de seguretat recomanada per prevenir els contagis de la Covid-19. Es tracta de la segona trobada d'aquestes característiques que s'organitza a la localitat. La primera, el passat 14 de juliol.L'activista i pagès de Balaguer Josep Pàmies remarca que l'acció es va fer "sense por al virus ni als governs repressors". Així mateix, assegura que malgrat tractar-se d'una convocatòria pública, la policia no hi va anar, per la qual cosa considera que estan "guanyant el pols al virus polític".Durant la trobada es va parlar sobre els beneficis de les plantes medicinals.

