La jutge ratifica el tercer grau dels presos però els manté a Lledoners fins que resolgui el Suprem

El jutjat de vigilància penitenciària número 5 de Catalunya ha ratificat el tercer grau dels líders independentistes empresonats a Lledoners en contra del criteri de la Fiscalia. "No trobem elements objectius que ens portin a un pronòstic negatiu de l'ús del permís de sortida", conclou. Amb tot, els set dirigents hauran de romandre a la presó a l'espera que es pronunciï el Tribunal Suprem, amb la qual cosa la suspensió del règim de semillibertat es manté fins que l'alt tribunal resolgui de manera definitiva els recursos d'apel·lació presentats.Segons l'argumentació de la jutge que avala el tercer grau dels presos, el recurs presentat per la Fiscalia que ha provocat la suspensió del règim de semillibertat conté "manifestacions esbiaixades, incompletes" i, fins i tot, "tendencioses" i acusa el ministeri públic de no atendre la interlocutòria dictada per l'Audiència Provincial de Barcelona. L'escrit de la magistrada és dur en el to i critica que la Fiscalia se centri més en el concepte de càstig que no pas en el de la reinserció social. Aquests principis, assegura, són "més propis d'un sistema decimonònic i històric de l'Estat anterior al segle XX i molt anteriors" a la Constitució i a la normativa penitenciària vigent. El que es pretén, assegura, és "donar un càstig exemplar als condemnats en aquesta causa".La jutge també recorda a la Fiscalia que la condemna que compleixen els empresonats no es pot estendre a "l'itinerari penitenciari de l'intern" i obstaculitzar els permisos o beneficis als quals tinguin dret. Recorda, de fet, que la pròpia sentència del Tribunal Suprem avalava aquesta via sense que s'hagi d'esperar al compliment de la meitat de la pena. "El tribunal sentenciador va desestimar de forma expressa a la seva sentència la petició del ministeri fiscal de posar límits temporals a l'accés al tercer grau", apunta la jutge.En el cas de l'escrit que afecta Oriol Junqueras, la jutge apunta a la "bona conducta" de l'empresonat, i que el sentenciat assumeix la "responsabilitat" per la qual compleix condemna. També menciona la voluntat "negociadora" i l'aposta pel diàleg amb l'Estat que manifesta i que queda recollida en l'informe de l'equip multidisciplinar del centre penitenciari. "Manifesta que si hagués sabut les conseqüències -dels actes pels quals va ser condemnat-, hauria actuat d'una altra manera. Sap que va actuar fora de les vies legals, tot i que no va causar violència, però reconeix que les coses poden fer-se diferent i sempre per les vies del diàleg", recorda.En el cas de Raül Romeva, recull que el condemnat "reconeix els fets provats" a la sentència i, "si bé no canviaria les seves conviccions, sí que buscaria altres vies o mecanismes per aconseguir-les". En la mateixa línia recorda que l'informe que fa referència a Jordi Sànchez recull que no té intenció de tornar a liderar un moviment social i que "les conviccions no les canviaria" però "sí algunes formes de dur-les a terme".La jutge, però, també considera "legítima" la ideologia independentista dels condemnats i acusa el ministeri públic de pretendre que "callin i deixin d'expressar lliurement els seus pensaments". Sobre el fet que la Fiscalia assenyali que els penats no s'han acollit a cap tractament de reinserció, recorda que no n'existeix cap d'específic sobre el delicte de sedició.La ratificació del tercer grau es fa sense matisos, tot i que la jutge considera que ara és el Tribunal Suprem qui s'ha de pronunciar. Mentrestant, els líders independentistes romandran amb el règim de semillibertat suspès i, per tant, a la presó.

Resolució de la jutge sobre el tercer grau de Junqueras by naciodigital on Scribd

